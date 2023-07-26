ВСУ получили еще 1700 беспилотников для наступления 26.07.2023, 21:31

Все беспилотники приобретены в рамках государственной программы «Армия дронов».

Правительство отправляет на фронт 1700 ударных и разведывательных БПЛА, приобретенных в рамках программы «Армия Дронов». Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 26 июля.

«Поддерживаем контрнаступление — отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них — ударные и разведывательные коптеры. «Птички» с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать враждебные цели. Все беспилотники приобретены в рамках государственной программы Армия дронов», - написал он.

Проект Армия дронов начат Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации. В рамках этой программы происходит системная закупка дронов и их передача украинским военным. Также в рамках проекта идет ремонт беспилотников и обучение операторов дронов.

Созданы первые 11 ударных рот дронов в ВСУ. Подготовлены 10 тысяч операторов БПЛА вместе с образовательными центрами. Еще 10 тысяч учатся.

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