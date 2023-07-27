В Гомеле начался закрытый суд над журналисткой Ларисой Щиряковой 1 27.07.2023, 13:20

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Лариса Щирякова

Политзаключенной грозит до семи лет тюрьмы.

Гомельский областной суд начал рассмотрение уголовного дела известной журналистки и культурной деятельницы Ларисы Щиряковой. Ее обвиняют по ст. 369-1 УК (дискредитация Республики Беларусь), ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 УК (содействие экстремистской деятельности и то же действие, осуществляемое повторно). Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

Дело назначен рассматривать судья Николай Доля. Он известен тем, что уже отправил за решетку на пять лет журналистку Ирину Славникову, пишет «Весна».

Ларису задержали вечером 6 декабря 2022 года после обыска в ее доме. Ее несовершеннолетнего сына поместили в приют. Бывший муж политзаключенной, который последние годы жил в России, собрал необходимые документы и 23 декабря забрал Святослава. Другим родственникам мальчика не отдавали.

В начале на Ларису завели уголовное дело по ст. 369-1 УК (дискредитация Республики Беларусь) и поместили в гомельский СИЗО №3. Больше месяца назад умерла мать Ларисы. Женщину даже не отпустили из СИЗО на похороны.

За свою журналистскую деятельность Ларусу Щирякову более 40 раз привлекали к административной ответственности в виде штрафов и арестов.

Поддержать журналистку можно по адресу: СИЗО-3. 246003, Гомель, Книжная, 1А, Лариса Федоровна Щирякова.

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