Ученые разгадали тайну женщины-воина в Британии железного века 27.07.2023, 20:04

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Иллюстративное фото

Останки воина были найдены в 1999 году на островах Силли.

Американские ученые поставили точку в спорах вокруг останков воина, найденных в 1999 году на островах Силли — у самой южной оконечности Англии. В течение десятилетий археологи пытались установить, откуда рядом с мечом и щитом в могиле взялись украшение и зеркальце. Как сообщает The Guardian, анализ зубной эмали, взятой на месте захоронения, показал, что речь идет о женщине, которая сражалась в этих краях 2000 лет назад.

«Это открытие ставит интригующие вопросы о военных действиях в Британии железного века», — признает издание.

Свои выводы ученые Калифорнийского университета в Дейвисе опубликовали в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports. Они сделали то, что не удавалось их коллегам, бившимся над загадкой 2000-летней могилы на острове Брайер. Погребальная камера, выложенная из камня, оставила потомкам загадку: во время раскопок там нашли останки человека, при котором находились вложенный в ножны меч и щит — традиционные мужские атрибуты.

Но необычными оказались другие, типично женские артефакты — брошь и бронзовое зеркальце с орнаментом в виде солнечного диска. Могила, содержавшая находки столь необычного сочетания, была единственной в своем роде во всей Западной Европе.

Археологи сразу же заподозрили, что погребение может быть женским. Но попытки определить пол доисторического воина традиционными методами — такими, как анализ ДНК, потерпели неудачу из-за распада костей. Все, что осталось от скелета, — темное пятно почвы на том месте, где когда-то лежало тело, и небольшие фрагменты костей и зубов общим весом около 150 граммов.

В Калифорнийском университете разработали сложную методику, которая позволяет протестировать зубную эмаль. Она помогла установить, что могила принадлежит не воину, а воительнице.

«Зубная эмаль — самое твердое и долговечное вещество в организме человека. Оно содержит белок, связанный либо с X, либо с Y-хромосомой. Значит, его можно использовать для определения пола. Этот белок хорошо сохраняется по сравнению с ДНК. Наш анализ включал извлечение следов белков из крошечных кусочков сохранившейся зубной эмали. Это позволило нам рассчитать 96-процентную вероятность того, что этот человек был женщиной», — рассказал адъюнкт-профессор кафедры токсикологии окружающей среды Глендон Паркер.

The Guardian напоминает, что основной формой ведения войн 2000 лет назад, вероятно, были рейды — внезапные нападения на вражеские поселения. И зеркальце «амазонки» железного века использовалось не только для красоты, но, по всей видимости, и для военного дела. «Считается, что зеркала применялись для подачи сигналов, общения и координации атак. Они также выполняли ритуальные функции как инструмент общения со сверхъестественным миром, который помогал обеспечить успех набега или «очистить» воинов после из возвращения», — говорят археологи.

Доктор Сара Старк, биолог, изучающая исторические скелеты в Англии, уверена: находки «свидетельствуют о ведущей роли женщины в военных действиях на Силли железного века».

«Хотя мы никогда не сможем полностью узнать о символике предметов, найденных в могилах, сочетание меча и зеркала наводит на мысль, что эта женщина имела высокий статус в своей общине и, возможно, выполняла роль командующего в местных войнах, организуя или возглавляя набеги на конкурирующие группировки, — считает доктор Старк. — Возможно, участие женщин в рейдерстве и в других видах насилия было более распространенным в обществе железного века, чем мы думали ранее».

Сейчас меч и зеркальце из могилы «английской амазонки» выставлены в музее островов Силли.

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