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СМИ: Трамп потратил на свою защиту в судах более $40 млн в этом году

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  • 31.07.2023, 10:42
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СМИ: Трамп потратил на свою защиту в судах более $40 млн в этом году
ДОНАЛЬД ТРАМП
фото: EPA

Юридические проблемы бывшего президента США увеличиваются.

Комитет политических действий потратил более 40 миллионов долларов на юридические услуги в рамках защиты бывшего президента США Дональда Трампа и его окружения на фоне предъявления ему обвинений за последние месяцы. Об этом сообщает CNN.

Комитет Save America, собирающий большую часть своих средств путем небольших пожертвований от сторонников Трампа, сообщит в понедельник Федеральной избирательной комиссии США, что потратил около 40,2 миллиона долларов на судебные издержки в первой половине года. Это более чем вдвое больше суммы, которую группа потратила на судебные издержки за весь прошлый год.

По данным Федеральной избирательной комиссии, в 2022 году Save America потратила более 16 миллионов долларов на судебные издержки.

Команда Трампа утверждает, что значительная сумма денег, которая тратится на защиту бывшего президента и членов его ближайшего окружения, необходима, поскольку юридические проблемы Трампа увеличиваются.

Согласно представленным ранее в июле федеральным документам, кампания Трампа собрала во втором квартале 2023 года примерно до 56 миллионов долларов, поскольку ему грозит: федеральное обвинение во Флориде, обвинение штата в Нью-Йорке и перспектива дополнительных уголовных обвинений в Вашингтоне и округе Фултон (штат Джорджия).

Напомним, 9 июня Минюст США опубликовал обвинительный акт из 37 пунктов в отношении Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

В апреле экс-президент США обвинен по 34 пунктам. Суд Нью-Йорка обвинил Трампа в том, что он тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз за молчание об их романе.

Также Минюст США обвинил бывшего президента по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

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