Под Минском продают интересный дом 4 31.07.2023, 17:11

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Дешевый, недалеко от озера.

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный лот. Тут выставили на торги частный дом в Острошицком Городке, что в 15 километрах от Минска. Realt посмотрел, как выглядит постройка и узнал, во сколько ее оценили.

Находится этот одноэтажный бревенчатый жилой дом в Минском районе, в Острошицком Городке, на улице Нагорной, 16.

Общая площадь дома составляет 67 квадратных метров. В придачу к главному дому идут несколько пристроек, сараи и уборная.

Дом расположен на земельном участке в 11 соток. Отмечается, что земля входит в водоохранную зона реки Усяжа и Острошицкого водохранилища.

Дом продается за долги собственницы.

Среди обременений − арест, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека (она будет погашена за счет продажи).

Начальная цена дома — 70,2 тысячи рублей (23,2 тысячи долларов).

Электронные торги назначены на 15 августа. Подать заявку и внести задаток в 7 тысяч рублей можно до 14 августа.

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