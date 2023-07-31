«Гойда! На Вашингтон!» или «Мамочка! Поехали отсюда срочно!» 2 Алексей Голобуцкий

31.07.2023, 17:23

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Отдельное наслаждение для ценителей высокого.

И немного о высоком глазами ГУР: два дрона ночью влупили в 50-этажку в Москве.

Нет, не в жилую, как это любят делать оккупанты. У нас режим жесткой экономии ресурсов, чтобы разбрасываться боевыми дронами просто так, из любви к искусству.

Это - «Москва-Сити», офисный квартал. А конкретно в той высотке была минимум часть офисов целых трех министерств РФ: Минцифры, Минторговли, Минэкономики. Все три направления обеспечивают оккупационные войска и удары по Украине. То есть, являются законными военными целями.

Точные данные о размещении министерств ГУР мало разве за 2019-й год, но прохожие после взрыва действительно подбирали на асфальте документы минимум с грифом Минцифры. Итак, цель наша разведка определила точно.

Кроме того, в той же 50-этажке размещены офисы и ИТ-компаний - тоже напрямую привлеченных к «СВО». Так что это тоже комбатанты и законная цель.

Но, конечно, утонченная эстетика их визгов - это отдельное наслаждение для ценителей высокого.

Хотя в целом интересна интерпретация «Гойда! На Вашингтон!» как «Мамочка! Поехали отсюда срочно!».

Алексей Голобуцкий, Facebook

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