В Оршанском районе священник нашел около 100 снарядов времен Великой Отечественной войны 3 31.07.2023, 18:05

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Фотофакт.

В Оршанском районе священник, возвращаясь с рыбалки, нашел снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Вечером 30 июля в милицию обратился настоятель одного из храмов Орши. Мужчина рассказал, что возвращался домой с рыбалки, когда возле агрогородка Устье ему на глаза попался размытый дождем кусок дороги. Там из земли торчали похожие на снаряды предметы.

Специалисты обнаружили в указанном месте около 100 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

«Из-за наступившей темноты обследование местности не проводилось. Был выставлен пост милиции. В ближайшее время это место проверят саперы, после чего снаряды будут уничтожены», — проинформировали в милиции.

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