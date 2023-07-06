Сколько стоит отдохнуть на озере Нарочь: санатории, усадьбы, гостиницы, турстоянки 10 6.07.2023, 9:57

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Есть возможность отдохнуть на самом известном и большом озере Беларуси.

В Беларуси тысячи озер, а самое известное и большое - Нарочь. Его площадь 80 квадратных километров. Белорусское море. Песчаные и галечные пляжи, косы, прибрежные валы… А в округе еще пять десятков озер: Мястро, Мядель, Белое, сказочные Голубые озера.

Национальный парк «Нарочанский» расположен на территории трех областей - Минской, Витебской и Гродненской. Большая часть парка находится на территории Мядельского района Минской области, пишет «Комсомолка».

Лето в разгаре, и даже если вы уже отгуляли свой отпуск, то в Нарочанский край можно съездить хотя бы на выходные, впечатления останутся на всю жизнь. Благо, жилье выбрать можно.

В Национальном парке можно отдохнуть в гостиницах и коттеджах. Места на отдельные даты июля и августа еще можно найти, но не везде, поэтому надо уточнять, когда и на сколько дней вас могут принять.

Где остановиться на Нарочи

B гостинице

В трехзвездочном отеле «Нарочь» однокомнатный одноместный номер в отеле стоит от 63 белорусских рублей, двухместный - от 115 рублей.

Проживание вдвоем в двухкомнатных двухместных номерах - от 134 до 213 рублей в зависимости от класса номера, дополнительное место - от 58 до 95 рублей.

Автокемпинг «Нарочь» расположен в живописном сосновом бору на берегу озера Нарочь в 12 км от поселка.

Там есть гостиница на 13 номеров (до 40 человек). В стоимость включены завтраки. Двухместный номер в отеле на двух человек - 115 рублей (доп. место - 48 рублей), четырехместный (на четверых) - 247 рублей.

Небольшой 4-местный домик автокемпинга обойдется в 180 рублей в сутки (доп. место 22 руб.).

Самый дешевый вариант в автокемпинге – модуль на 38 мест, там 14 номеров. Стоимость на человека - от 19 до 22 руб. Но санузел там общий, так что это вариант для тех, кто готов жить в спартанских условиях.

Гостевом доме

На территории парка еще можно расположиться в гостевых домах. Самый большой - «Проньки» - вмещает 9 человек. В двухэтажной коттедже есть все удобства для комфортного отдыха. Стоимость за сутки - 300 рублей.

Два однотипных двухэтажных коттеджа деревни Антонисберг разделены на две части, в каждой половине по 4 основных места (за все - 180 рублей) + 2 дополнительных (1 доп. место - 22,50).

В палатке

Для романтиков, любящих готовить на костре и жить в палатках, в парке есть 20 туристических стоянок, куда даже дрова подвозят. Стоимость 11,70 рублей в сутки с человека.

Подлечится в санатории

На берегах Нарочи есть несколько санаториев. Если вы вдруг решили отдохнуть и подлечиться, то места еще можно найти, если вам повезет. Выбор уже не велик, но пока есть.

Например, в одном из санаториев путевка на август с 4-разовым питанием, но без лечения, в двухместном номере обойдется в 89 рублей в стуки, с лечением - 108 рублей.

В другом санатории еще есть возможность отдохнуть в середине июля. Без лечения - 143 рубля в сутки на человека, с лечением - 165 рублей.

Снять домик в деревне

В Нарочанском крае много озер, а вокруг них - агроусадеб. Можно найти дом как на самой Нарочи, так и на других озерах. Цена за небольшой домик, рассчитанный на 3 человек, будет стартовать от 100-120 рублей. Дом, который может принять уже 10 человек, будет стоить 250-300 рублей. Это без питания. Но по договоренности некоторые хозяева могут готовить для гостей, что их душа пожелает. На июль выбор усадеб, конечно, поменьше, зато на август предложений хватает.

Жить в квартире

Для тех, кто любит природу, но не до такой степени, чтобы превратиться в деревенского жителя или туриста с рюкзаком за плечами, есть вари анты с городским жильем.

В самом курортном поселке сдаются квартиры в 2-5-этажных домах. 1-2-комнатная квартира будет стоить в пределах 80-120 рублей за сутки.

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