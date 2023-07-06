В Белгородской области прозвучали взрывы
- 6.07.2023, 21:06
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В российской Белгородской области сегодня, 6 июля, местные жители слышали взрывы. Регион якобы атаковали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал чиновник страны-агрессора.
При этом он добавил, что в результате «атаки» якобы повреждена крыша в частном домовладении.