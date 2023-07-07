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Двоюродного брата заместителя командира полка Калиновского судили во второй раз

  • 7.07.2023, 19:46
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Двоюродного брата заместителя командира полка Калиновского судили во второй раз
Сергей Франчук

Приговор Сергею Франчуку вынесла «судья» Ольга Серякова.

Суд Бобруйского района и города Бобруйска вынес приговор политзаключенному Сергею Франчуку – двоюродному брату заместителя командира полка имени Кастуся Калиновского Вадима Кабанчука.

На этот раз Франчука судили за «оскорбление» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК). Приговор – 6 месяцев колонии, сообщил правозащитный центр «Весна».

Приговор Сергею Франчуку огласила судья Ольга Серякова. Это уже второй приговор, вынесенный Франчуку. Первый – три года колонии общего режима, был оглашен 27 апреля 2023 года Минским городским судом (судья Евгений Писаревич). Тогда Сергея Франчука признали виновным по трем уголовным статьям, в том числе – за «разжигание вражды» (ст. 130 УК).

Таким образом, Сергей Франчук осужден уже на три с половиной года колонии. Он был задержан 9 августа 2022 года.

Правозащитники сообщают, что второй суд над политзаключенным начался еще в мае, но в процессе объявляли перерыв до момента рассмотрения его апелляции на предыдущий приговор. Кассационная жалоба Сергея Франчука осталась без удовлетворения.

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