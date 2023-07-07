Российские войска массово уходят из Беларуси 4 7.07.2023, 22:41

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Уехало как минимум пять эшелонов.

В течение этой недели Беларуси покинули как минимум пять эшелонов с российской военной техникой и военнослужащими, проходившими подготовку на белорусских полигонах, сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

«Военные эшелоны отправлялись со станций Белорусской железной дороги (БЖД) на станции Лискинского отделения Юго-Восточной железной дороги», – отмечают железнодорожники.

Лискинское отделение Юго-Восточной железной дороги находится в Воронежской области Российской Федерации.

По сведениям белорусских железнодорожников, в течение текущей недели из Беларуси выехали как минимум пять эшелонов. Например, 5 июля со станции Полонка (Барановичское отделения БЖД) на станцию Масловка (Юго-Восточная железная дорога России) отправился эшелон №961. Пять его пассажирских вагонов занимали военнослужащие (около 250 человек), на 34 вагонах-платформах находилась военная техника, еще четыре вагона были отданы для военного снаряжения.

Железнодорожники сообщают, что по тому же маршруту со станции Полонка в течение недели были отправлены еще четыре российских эшелона.

Недалеко от станции Масловка Воронежской области, куда направляется российская военная техника и военные, располагается полигон «Погоново».

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