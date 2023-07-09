«Маша, вперед! Дай знать московским, чтобы не зазнавались» 9.07.2023, 10:03

1,992

Интервью с белоруской, которая в 1990-м получила корону «Мисс СССР».

Мария Кежа из Витебска в 1990 году стала предпоследней мисс СССР. Титул первой красавицы некогда огромной державы позволил ей начать блестящую модельную карьеру. Но девушка попала в аварию, и подиумы пришлось оставить. Однако белоруска не сдалась — и прославилась как дизайнер сумок и аксессуаров, создав конкуренцию Lancel. Мария уже много лет живет в Париже, у нее успешный бизнес и счастливая семья. Женщина прекрасно выглядит и в 50 лет. В интервью Onlíner дизайнер вспомнила юность, рассказала о любимом деле и поделилась секретами своей красоты.

«Платья для конкурса шили сами»

— Тридцать четыре года назад в эти же летние дни прошел конкурс «Витебская красавица — 1989». Именно он открыл вас как модель. Какие воспоминания у вас остались об этом событии?

— Мне тогда было 16 лет, я была выпускницей школы, и этот конкурс стал для меня красивым выходом из детства. Большая сцена, нарядные платья, и ты наяву проживаешь сказку про принцессу. Такое могло понравиться каждой девочке!

Я до сих пор помню эмоции, которые испытала тогда на сцене Летнего амфитеатра. Теплый вечер, легкий ветерок, летящая в небо музыка — и ты идешь по подиуму. Оказалось, мне нравится выходить на сцену! Я чувствовала взгляды людей, энергию зала. И эта энергия была хорошей, доброжелательной. Мне хотелось играть перед зрителями роль. Какую? Даже не знаю. Золушки? Принцессы? Но мне очень нравилось быть частью этого спектакля красоты и легкости.

Одежду для конкурса мы готовили сами. Кто-то наряд покупал, кто-то брал у подруги. За мои костюмы отвечала мама. Она радиоинженер, но у нее потрясающий вкус! Мама нашла красивую ткань и сшила мне платье. К слову, она до сих пор увлекается шитьем. Костюмы для одного вечернего дефиле для нас взяли напрокат в театре — на один вечер мы превратились в дам из XVIII века. Это было забавно!

Конкурс вел известный шоумен Леонид Якубович. Третьей вице-мисс подарили шубу, второй вице-мисс — пианино «Беларусь», первой вице-мисс — цветной телевизор «Витязь». Победительнице же, Марии Кеже, дали путевку в Грецию и прямо на сцене вручили специальный приз — породистого щенка королевского пуделя.

«После конкурса столкнулась с завистью»

— Что вы чувствовали, когда вас объявили победительницей?

— Я не была готова к победе. Среди участниц было несколько очень красивых девочек, которые мне нравились. И мне казалось, что корону получит одна из них. Поэтому я удивилась, что победительницей выбрали меня. Но еще больше меня удивила реакция людей после конкурса. На выпускных экзаменах в школе мне дали понять: мол, нельзя быть и умницей, и красавицей одновременно. И поставили в аттестат четверку по одному предмету.

И я впервые столкнулась с тем, что люди могут быть завистливы. Идешь по улице и слышишь за спиной смех и шушуканье: «Вот, пошла мисс». Это неприятно. Люди не всегда отдают себе отчет в том, насколько они могут быть тяжелы. Хочется, чтобы мы научились встречать чужой успех позитивно.

Сегодня успешным будет один, завтра другой, а послезавтра успех придет к тебе. Это же жизнь!

Но, с другой стороны, я получила прекрасный опыт. И это был шанс изменить жизнь, открыть двери, о существовании которых я раньше не знала.

— Вы поддерживаете отношения с кем-то из участниц «Витебской красавицы»?

— Знаю, что первая вице-мисс работает в центре культуры «Витебск», она великолепно выглядит. Третья вице-мисс стала поэтессой, и это тоже очень красивая женщина. Интересно было бы узнать, как сложилась жизнь у остальных девушек. Но я уверена, что для всех этот конкурс стал ступенькой к открытию чего-то нового в себе.

«На «Мисс СССР» фавориткой была москвичка»

Завоевав корону на городском конкурсе, Маша получила возможность участвовать в национальном состязании красавиц в Минске — «Панна Белая Русь» (сейчас «Мисс Беларусь»). И снова победа!

В 1990 году витеблянка представила Беларусь на конкурсе «Мисс СССР». Он стал предпоследним в истории Советского Союза: в декабре 1991-го страна распалась. На корону первой красавицы огромной державы в 1990-м претендовали 35 девушек. Гран-при отдали блондинке из Беларуси.

Маша признается, что корона «Мисс СССР» для нее, девушки из белорусской провинции, стала полной неожиданностью: все были уверены, что победит москвичка.

— Все поддерживали московскую команду. В ней было несколько девочек, а фавориткой считалась Юлия Лемигова, которая в итоге стала первой вице-мисс. Ее привозили и увозили отовсюду на машине. У нее был свой парикмахер. Ей единственной дали возможность выбрать платье. Остальным сказали: бегите и разбирайте. Я не люблю толкаться, поэтому дождалась, когда все платья разобрали, и взяла то, что осталось. Оно было широким в талии, мама мне его поправила. Бедная, исколола все пальцы, переставляя три крючка застежки.

На конкурс приехали участницы из всех республик бывшего СССР, первые красавицы в своих регионах. И особое положение Юли было неприятно для всех. Позже, когда уже определились четыре или пять фавориток и среди них оказалась я, девочки мне сказали: «Маша, давай, вперед! Дай знать московским, чтобы не зазнавались. Мы за тебя!» Такая поддержка была приятна.

Но Юлю «вели» так явно, что я не надеялась на победу. Однако хотела достойно представить Беларусь и поддерживала себя: мол, не всем так везет, как Юле, возможно, мне дадут какой-то другой титул. Поэтому была удивлена, когда жюри все-таки присудило корону мне. Было очень приятно за Беларусь, я испытала чувство патриотизма.

В Беларуси живут очень красивые девушки! Я считаю так и сейчас.

«Не попасть на «Мисс Вселенную» было досадно»

— После конкурса «Мисс СССР» вы целый год ездили по миру с благотворительными акциями, представляя Советский Союз. Вас приглашали выступать в шоу и новостных программах. Это было утомительно — быть советской красавицей, на которую смотрел весь мир?

— Нужно было отработать контракт. И да, весь год прошел в поездках по миру. Больше всего мне запомнились турне в Сингапур и США. Денег я не заработала. Поездки и проживание были оплачены, но мы работали за хлеб.

— Следующий этап — «Мисс Вселенная». Однако попасть на мировое состязание красавиц не получилось?

— По правилам этого конкурса, на 1 февраля 1991 года мне должно было исполниться 18 лет. Мне не хватало 2 дней: мой день рождения — 3 февраля. У жюри было две позиции, как поступить. Часть экспертов считали, что правила есть правила, нарушать их нельзя и на конкурс надо отправить Юлю Лемигову. А другие предложили: «Маша, ничего страшного, мы тебе поменяем в загранпаспорте день рождения на 1 февраля. Ты поедешь в США, тебя ждут на конкурсе. А по поводу Юли скажешь, что она приехала нелегально». Я ответила: «Вы предлагаете мне участвовать в международном скандале с фальшивыми документами. Я не согласна».

Но, конечно же, это было досадно — не попасть на «Мисс Вселенную». Хотелось пройти этот путь до самого конца.

«Чтобы взяли на работу в Lancel, я даже варила сотрудникам кофе»

— Как сложилась ваша жизнь после переезда во Францию?

— Одно время в Москве я работала на компанию Wella. За эти съемки мне очень хорошо заплатили. Затем меня пригласили в Париж. Я переехала во Францию, заключила контракт с модельным агентством. Но вскоре попала в автокатастрофу.

Мария не захотела еще раз вспоминать об аварии, отметив, что не сможет добавить ничего к тому, что рассказывала журналистам раньше. Одно из изданий о моде приводит следующую историю: «На резком повороте машину вынесло. Когда нас нашли, я была без сознания, потом уже мне сказали, что часть моего лица была повреждена. < …> Так случилось, что ребята были знакомы с марокканским принцем, позвонили ему — нам оказали первую помощь. Меня очень быстро привезли во французскую столицу. Но и там я пробыла без сознания еще три-четыре дня. Первое, что я увидела, когда пришла в себя, — это поврежденное лицо…»

Подиум пришлось оставить. Но белоруска все равно осталась в мире моды, став дизайнером.

— Эта ситуация стала концом модельной карьеры, но началом моей сегодняшней жизни, — считает Мария. — Юность — прекрасное время! Я говорю это сейчас своему сыну Никите, ему скоро 18 лет. Это тот прекрасный возраст, когда перед тобой открыты все дороги. Ты только иди, не бойся, открывай двери и пробуй себя в том или ином деле.

После аварии я познакомилась в Париже с представителями известной компании Lancel. Я мечтала стать дизайнером сумок. Показала им свои рисунки, и мне предложили стажировку. Чтобы зарекомендовать себя, я делала всю работу, которую только возможно: рисовала, переводила, распечатывала документы, даже готовила сотрудникам кофе (смеется. — Прим. Onlíner). И через два месяца меня взяли на работу ассистентом стилиста. Во Франции стилист — это дизайнер. Проще говоря, я стала помощником создателя сумок.

Работала с удовольствием, не считаясь со временем. Карьера шла легко — из ассистента стала стилистом. В какой-то момент из-под моей руки выходило 80% всех коллекций компании, и некоторые мои модели Lancel выпускает и сейчас.

Но потом поняла: мне скучно, не хватает творческой свободы. Ушла из Lancel и вскоре подписала контракт с Кристианом Лакруа: ему был нужен дизайнер сумок от кутюр и прет-а-порте. Кристиан — яркая индивидуальность в мировой моде, и я работала с ним полтора года. Мне очень понравилось наше сотрудничество: это была экзальтация, сказка, мечта! Лакруа всегда превращает свои показы в праздник. И когда твои сумки дефилируют на этом празднике, это чудо! Однако позже Кристиан покинул свой дом мод, где мы вместе работали, и оставаться там стало неинтересно: весь смысл был в работе с этим талантливым модельером.

«Мои сумки покупают, в том числе знаменитости»

Тринадцать лет назад Мария создала в Париже свою компанию по выпуску сумок и аксессуаров — Masha Keja. Белоруска вышла замуж за француза Оливье Гардеро, у них родился сын. Бренд Masha Keja стал семейным бизнесом.

— Трудно ли было решиться на создание собственной модной компании в мировой столице фешен-индустрии?

— Моя компания успешна, хоть и развивается за счет моего собственного бюджета. Он не очень большой. Чтобы поставить на ноги модную компанию, нужны большие вложения, не менее €3—5 млн. Это позволит открыть сеть магазинов, организовать продажи, создать команду. У меня не было такой суммы, поэтому все идет постепенно. Но компания не закрылась в пандемию коронавируса, хоть многие фирмы тогда прекращали бизнес. Мои сумки покупают, в том числе знаменитости. У нас 30—40% продаж во Франции, 30% — в США, 30% — в Китае. Причем китайские заказчики покупают дорогие эксклюзивные сумки, и цена их совершенно не беспокоит. У меня есть бутик в Париже. Хочу открыть еще три магазина во французской столице. Надеюсь, это получится через год-два.

Дизайн сумок — это то, что приносит мне радость. За любимым делом я не замечаю времени. И мне всегда его не хватает! Хочется сделать и то, и это, но сутки ограничены 24 часами. Я работаю над качеством кожи, красотой пропорций сумки, чтобы она хорошо сидела и служила долго. Радует, когда люди приобретают наши изделия снова и снова: «О, я купила вашу сумку восемь лет назад — и вот пришла за новой». Это делает меня счастливой.

«Женщина красива тогда, когда чувствует себя красивой»

В этом году Мария Кежа отметила 50-летний юбилей. Бывшая модель по-прежнему выглядит великолепно. При росте 180 сантиметров она весит 63 килограмма. Это всего лишь на 5 килограммов больше, чем в юности.

Мы попросили Марию поделиться секретами красоты.

— Женщине нужно находить время для себя. Что бы ни происходило, два-три раза в неделю занимайтесь спортом. Плохая отговорка: мол, нет времени на спортзал. У меня его тоже нет. Я занимаюсь дома. Стелю коврик, открываю окно, включаю музыку и тренируюсь. Чаще всего это йога или фитнес, в основном упражнения на ноги, ягодицы и пресс. Летом много плаваю: мы проводим отпуск на воде, и рядом всегда река, озеро или море.

Если хотите, бегайте. Если нравится, плавайте. Если вам по душе фитнес, пусть это будет фитнес. Но уделите час своему здоровью.

И при любой возможности поднимайтесь по лестнице пешком, не на лифте. Ешьте много овощей и фруктов. Все это поможет войти в зрелый возраст с легкостью.

Нужно взвешиваться и пытаться держать свой вес постоянным. Но сколько у вас килограммов, на самом деле, не так важно. Женщина красива тогда, когда чувствует себя красивой. Вы можете быть полной, но если у вас есть внутреннее ощущение своей красоты, то люди это почувствуют, вы будете транслировать эту красоту. Определите свой вес комфорта. А будет хорошо вам — будет хорошо и всем рядом с вами.

Мария говорит, что ее расстраивают события, которые происходят в мире в последнее время.

— Я страдаю от того, на что стал похож мир. Пытаюсь улучшить его своей работой, отношением к людям, своим пониманием корректности. И, мне кажется, это уже немало. Мы живем на планете, общей для всех. Белорусам она принадлежит так же, как, например, французам или канадцам. Она — наша. Если каждый из нас постарается быть как можно более честным к себе и другим, мир станет лучше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».