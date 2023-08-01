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Гродненский «Неман» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

  • 1.08.2023, 22:52
Гродненский «Неман» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

По сумме двух встреч белорусские футболисты победили мальтийский «Бальцан».

Футболисты гродненского «Немана» вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, победив по сумме двух встреч мальтийский «Бальцан».

После уверенной виктории в венгерском Дьере (2:0) подопечные Игоря Ковалевича на Мальте сыграли вничью - 0:0.

Следующим соперником «Немана» будет победитель матчей между словенским «Целе» и португальской «Виторией». В их первой встрече португальцы выиграли в гостях со счетом 4:3, а ответный поединок состоится 3 августа на их поле. На старте турнира гродненская дружина оказалась сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна - 2:1 и 1:1.

В третьем раунде «Неман» сыграет с победителем пары «Целе» – «Витория». Первая игра завершилась со счетом 3:4. Ответная пройдет 3 августа.

В тренерском штабе «Целе» работает экс-игрок сборной Беларуси Иван Маевский.

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