Гродненский «Неман» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги конференций
- 1.08.2023, 22:52
По сумме двух встреч белорусские футболисты победили мальтийский «Бальцан».
Футболисты гродненского «Немана» вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, победив по сумме двух встреч мальтийский «Бальцан».
После уверенной виктории в венгерском Дьере (2:0) подопечные Игоря Ковалевича на Мальте сыграли вничью - 0:0.
Следующим соперником «Немана» будет победитель матчей между словенским «Целе» и португальской «Виторией». В их первой встрече португальцы выиграли в гостях со счетом 4:3, а ответный поединок состоится 3 августа на их поле. На старте турнира гродненская дружина оказалась сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна - 2:1 и 1:1.
В третьем раунде «Неман» сыграет с победителем пары «Целе» – «Витория». Первая игра завершилась со счетом 3:4. Ответная пройдет 3 августа.
В тренерском штабе «Целе» работает экс-игрок сборной Беларуси Иван Маевский.