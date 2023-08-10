Валерию Костюгову и Татьяну Кузину перевели в Гомельскую женскую колонию 10.08.2023, 18:34

Валерия Костюгова и Татьяна Кузина / spring96.org

Политзаключенные приговорены к 10 годам лишения свободы.

Политзаключенных Валерию Костюгову и Татьяну Кузину перевели из СИЗО в женскую исправительную колонию № 4 в Гомеле, сообщает «Гомельская вясна».

Валерия Костюгова – политолог, основательница и редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение». Ее задержали 30 июня 2021 года. Их обвинили в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» (ст. 361 УК РБ), «сговоре с целью захвата власти неконституционным путем» (ст. 357 УК) и «разжигании вражды» (статья 130 УК РФ).

Татьяна Кузина – соучредительница Школы молодых менеджеров государственного управления SYMPA, эксперт исследовательского проекта «bipart». Ее задержали в Минске в ночь с 28 на 29 июня 2021 года. Татьяне предъявили те же обвинения, что и Валерии Костюговой.

Обе были приговорены к 10 годам лишения свободы общего режима.

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