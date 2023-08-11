«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип

11.08.2023, 9:00

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Самый горький урок 9 августа.

9 августа было очень легко понять, кто уехал, а кто остался. Достаточно было пролистать ленты социальных сетей. У тех, кто остался, посты были нейтральными – «помним» или «три года прошло, а будто вчера было». У тех, кто уехал, на стене появлялись бело-красно-белые флаги, воспоминания об ужасах пережитого, фамилии погибших. И вечерние фотографии с маршей в разных странах и городах.

У одного из участников вильнюсской акции был плакат с надписью «Кветак больш ня будзе». В этой фразе – весь наш трехлетний опыт, признание главной ошибки и самый горький урок 2020 года. И, конечно, стыд за тех сладеньких идиотов и идиоток, что с цветочками лезли обниматься к омоновцам, да и за себя – за то, что вовремя их идиотами не назвали и от розовых слюней не отмылись. Теперь отмылись. Даже трех лет не понадобилось.

Кстати, даже те, кто в августе двадцатого называл ветеранов сопротивления экстремистами (теперь это слово полностью ушло в государственный лексикон, а сами белорусы его, к счастью, не употребляют) и утверждал, что только мирные акции способны изменить ситуацию и уничтожить режим, наконец все поняли. Правда, поняли чудовищной ценой – тюрьмой, бегством, лишением имущества, разрушенной жизнью и необходимостью начинать все с нуля. Кветак больш ня будзе.

Сейчас у всех наступила жизнь-имитация. Те, кто остался в Беларуси, пытаются жить, будто ничего и не было, - ходить на вечеринки и в рестораны, ездить в отпуск, очищать соцсети от воспоминаний. В душе у них всё то же 9 августа, они помнят каждую его минуту и корчатся от боли при мыслях о погибших и посаженных. Но нужно имитировать нормальную жизнь – сдавать деньги на ремонт классов в школах, ходить за покупками и в кино, ездить в командировки и сдавать квартальные отчеты. Главное – не останавливаться, не делать паузу, не мучить себя воспоминаниями, вопросами и чувством вины за те дурацкие цветы.

Те, кто уехал, учат языки новых стран, устраиваются на работу, записывают детей в школы и детские сады и отчаянно убеждают себя, что теперешняя жизнь – это не навсегда и вообще не по-настоящему, это имитация длительной командировки, а съемная квартира – всего лишь гостиничный номер, как всегда в командировке, и обратный билет домой уже есть, просто он с открытой датой. Те же, кто уехал и интегрировался в многочисленные структуры за границей, появившиеся после 2020 года, попросту заняты имитацией бурной деятельности.

Режим имитирует борьбу с заговорщиками, пачками сажая теперь уже и случайных прохожих. Если раньше хотя бы бело-красное сочетание в одежде было поводом для уголовного дела и нескольких лет тюрьмы, то теперь за красный сходят и оранжевый, и коричневый, и фиолетовый. Одновременно режим имитирует единство в обществе и всенародное удовлетворение. Театры имитируют культурную жизнь, заводы – большие промышленные достижения, сельское хозяйство – небывалые урожаи, спорт – рекорды, которых никто не видит, а школы – патриотическое воспитание. Ну и, конечно, Запад по старинке имитирует санкции и глубокую озабоченность.

Выходит, по-настоящему сейчас живут только политзаключенные. Изо всех сил они сопротивляются тюремному беспределу, поддерживают друг друга, объявляют голодовки, ждут писем, отказываются от сотрудничества с администрацией, гарантирующего спокойную отсидку. Они ничего не имитируют, они борются каждый день – за собственное достоинство, за жизнь, за право дышать.

Вот их мы и будем встречать с цветами. Себя, кстати, тоже лютиками-цветочками потом не обидим – но только потом, когда победим. Потому что победителей всегда встречают цветами. А на танки идут с совершенно другими предметами.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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