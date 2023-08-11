На белоруса, студента польского вуза, завели уголовное дело за уклонение от службы в армии 5 11.08.2023, 19:19

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Решение принял Брестский областной суд.

В Брестской области возбуждено уголовное дело за «уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу» в отношении студента экономического факультета Высшей школы сельского хозяйства в Варшаве из Каменецкого района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Молодой человек был снят с учета на основании решения районного суда, в который обратились его родители. Парень учился на экономическом факультете Высшей школы сельского хозяйства в Варшаве и проживал в студенческом общежитии вуза.

«Прокуратура области с решением районного суда не согласилась, так как суд не учел все факты, входящие в предмет доказывания по делу», — говорится в сообщении ведомства. Там посчитали, что подтверждений постоянного проживания парня в Польше нет.

Решение районного суда было отменено областным судом. После этого назначили еще одну проверку и на этот раз уголовное дело по ч. 1 ст. 435 (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу) УК Беларуси возбудили.

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