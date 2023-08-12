Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип

12.08.2023, 8:34

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А где-то уже что-то жужжит — навязчиво и нагло.

Это подпольщики когда-то придумали. Постоянно менять место пребывания. Запутывать следы. Вешать на нос вездесущей охранке фальшивые адреса. И нигде никогда не ночевать дважды. Выследили, говорите? Удачи, господа сыщики! Вон стоят у двери галоши того, который в розыске. Конечно, самого Ильича, чьи же еще? Только что он тут на диване беззаботно отдыхал. Где сейчас? Да где-то там, В Разливе. Можно и точнее – там, где ветер и камыш. Ищи-свищи!..

Однако матерому питерскому чекисту даже в тяжелом сне привидеться такое не могло. Какие явки, потайные адреса и прочая дребедень? Причем тут какой-то там Ильич? Все прошло, сдано в архив, забыто. Должность, обретенная однажды без всяких апрельских тезисов, только в результате хитроумного и до крайности ловкого фокуса под кодовым названием «Преемник», вроде бы надежно гарантировала всеобщее почитание, ряд сногсшибательных карьерных приключений и спокойную старость в итоге. И вот – пожалуйста! Надо и ему куда-то бежать, таиться, оглядываться, запутывать следы. И постоянно думать о ночлеге.

Едва ли стоит удивляться, что в этой бурной и многообразной суете вокруг правителя большой страны на первый план вышло постепенно одно-единственное унылое мероприятие – заседание совета безопасности. Разумеется, в режиме видеоконференции. По самой упрощенной схеме. Бессрочный карантин никто не отменял. Все четко и обыденно. Кабинет. Особый стол. Ловкость рук, тасующих казенные бумажонки. И настроенный кем-то дисплей с четким набором суровых и строгих лиц давних назначенцев, ответственных за тотальную безопасность страны и персоны. И никаких, естественно, деталей или хотя бы отдаленных намеков на суть и темный смысл внутриведомственных разборок. А зачем? Кому-то все еще не ясно, о чем может идти речь на таком суровом совещании, если вокруг полыхают пожары, рушатся мосты и чьи-то шустрые дроны бесцеремонно заглядывают в форточки высотных офисов квартала «Москва-Сити»? Да что там какой-то квартал, если даже в Сергиевом Посаде, на секретном оптико-механическом производстве, где заодно втихую собирают тепловизоры и все такое прочее, взлетает в воздух целый ангар. А потому приходится самому решать, где же все-таки на исходе дня заночевать?

Дурацкий, казалось бы, вопрос. Никому нигде такое и в голову не придет. Пока над этой головой что-то крылатое и настойчиво жужжащее не зависнет однажды угрожающе. Если это летающее коварство даже на кремлевский купол уже беззастенчиво посягнуло, то что ему чей-то там руководящий кумпол. Тем более, времена изменились катастрофически. А к тому же в пылу полемики правитель сболтнул однажды сгоряча, что в случае чрезмерного давления и прочих неудач применит непременно ядерное оружие, запасы которого все еще ждут своего часа. Да мало ли что в такие минуты в голову приходит! Однако реакция соседей, близких и далеких, на эту легкомысленную реплику оказалась куда какой серьезной. И самоуверенному вождю дали понять, что ответ будет мгновенным и крайне неприятным для страны. А для него – тем более. Предупреждение было воспринято с обычным фанфаронством. Вот только жизнь заставила признать, что такие четкие предупреждения сгоряча не посылают. Осторожность в подобных случаях чрезмерной не бывает. И, вполне возможно, что где-то что-то уже кого-то ждет. Тем более, что осень уже готова вступить в свои права.

Если окинуть беспристрастным взором уходящее лето, то нельзя не признать, что ничего хорошего в нем не было. Так, суета сует. Лучшая, вроде бы пора года, но испорчена до безобразия мелкими пакостниками, которых развелось в последнее время с избытком. Просто поверить невозможно, что человечество так оробело вдруг перед наглыми хулиганами и кромешными бандюками. Церемонятся. Чего-то ждут. А те наглеют и берут цивилизацию за горло. Который год идет война в центре Европы? И сколько человеческих жизней уже исчезло в ее огне? Ожидание ни к чему не приведет. Не одумается садист. У него на этот счет совсем другие планы.

Только что он принял шефа государственной корпорации «Ростех». Выслушал внимательно его годовой отчет. Допытывался дотошно, сколько будет произведено танков, артиллерийских систем и установок залпового огня. Количество ракет и снарядов не осталось без внимания. Едва ли не поштучно пересчитывал патроны. И это тот человек, который задумался всерьез об окончании войны?..

А незадолго до этого отчета он посетил центр международной торговли. Обошел выставку квантовых достижений. Встретился с участниками форума будущих технологий. Молодые гении радостно рассказывали ему, что у страны непременно будет квантовый компьютер. И вообще все будет связано в единую квантовую систему. А он уже планировал разогнать всех этих вольных выдумщиков по шарашкам и заставить работать в единой системе все того же «Ростеха». На оборонку, на войну. А кто не захочет, того в окопы. Все просто и конкретно.

А потом наваждение схлынуло. И четко обозначилась злополучная реальность. Без всяких выкрутасов и фантазий. Тот самый бункер. Высочайший кабинет. Рабочий стол. Тусклые лица соратников по совбезу на дисплее. Дмитрий Медведев с широко открытым ртом. Дело обычное – пламенный оратор в режиме зависания. Нужна перезагрузка. Или компьютер, но совсем иной. Возможно, тот, о котором так уверенно рассуждали потенциальные призывники на форуме новых технологий.

Как его называли эти молодые гении? Кажется, квантовый компьютер. Свой, российский. Но куда лучше американского. Это точно. Обещали. Он уже в плане научных открытий до 2030 года. Но почему так поздно, если он нужен сейчас? В эту минуту. Потому что именно сейчас идет совещание совбеза. И оратор Медведев пытается ему сказать что-то очень важное. О чем-то предупредить. И нет никого под рукой, кто помог бы выйти из этого окаянного зависания.

А где-то уже что-то жужжит. Навязчиво. Нагло. И очень знакомо. Что это может быть? И чья это обувь стоит у порога? Галоши вроде. Их уже давно нигде никто не носит! Галоши Ильича? Это какого еще Ильича?.. А почему именно тут, у входа – что за намеки? И скажет кто-нибудь, наконец, где и что так неотступно и навязчиво жужжит?..

Эти вопросы можно было продолжать бесконечно. Вот только время уже истекло. И включился обратный отсчет. А где-то поблизости красноголовый дятел уже отстукивал координаты потаенного бункера.

Четко и безошибочно.

Владимир Халип, специально для Charter97.org