Кто он, главный преемник Путина? 6 25.07.2023, 13:44

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Основной конкурент главы Кремля не так прост, как кажется.

Бывшего охранника российского президента, губернатора Тульской области Алексея Дюмина давно прочат на должность министра обороны и даже в преемники Путина. Разговоры об этом участились после мятежа ЧВК «Вагнер». По рассказам самого Дюмина, на большие должности он никогда не стремился, а занимал их, выполняя волю вышестоящего начальства.

Но как говорит источник «Важных историй», близкий к военным кругам, Дюмин «не так прост, как кажется». И хотя слухи о его возможном назначении военным министром пока не находят подтверждения, начальство Минобороны всерьез опасается бывшего президентского телохранителя. Кто такой Алексей Дюмин, и чем еще он известен?

Военные и чекисты

С четвертого класса школы Алексей Дюмин занимался хоккеем и думал о профессиональном спорте. Но получилось иначе. Его отец, полковник медицинской службы Геннадий Дюмин, родом из Тульской области, был другом и земляком министра обороны периода президентства Бориса Ельцина, Павла Грачева. Так что и Алексей Дюмин с 16 лет пошел по военной линии.

«Его пригласили вратарем в воронежскую хоккейную команду мастеров «Буран». Я рассказал, какие есть варианты... К 30 годам закончится спортивная карьера, но не будет ни здоровья, ни профессии. Придется начинать жизнь с чистого листа. Это тяжело, а иногда и невозможно. Поэтому я сказал сыну — вот рядом перспективное военное училище радиоэлектроники», — вспоминал отец Дюмина.

Так Дюмин оказался в Воронежском высшем военном инженерном училище. А когда отца перевели в Москву к середине 90-х, сына распределили в московский военный округ, в небольшую часть, которая занималась противодействием техническим средствам разведки. Служба в этой части Дюмина не впечатлила.

«Пришел мой старший наставник, достал бутылку спирта, разбавил... горячей водой... Взяли одно яйцо, леской порезали на четверых... «Ну, пей!» Я выпил. И слышу: «Ну вот видно, что ты будешь служить!» И потом, когда это стало продолжаться систематически, у меня волосы встали дыбом», — рассказал Дюмин в интервью «Коммерсанту».

Как Дюмину через год удалось перейти из системы Минобороны в управление президентской связи Главного управления охраны, которое подчинялось Службе безопасности президента и состояло из бывших сотрудников КГБ, — остается загадкой. Сам Дюмин говорил, что предложение «обеспечивать связь первых лиц» ему сделал «один знакомый кадровик». Так или иначе, Дюмин начал работать в команде, которая обслуживала тогдашнего премьера Виктора Черномырдина и пару раз был в командировках с президентом Борисом Ельциным.

По словам Дюмина, работа была тяжелой — он и другие офицеры сами грузили большие ящики закрытой и открытой связи, спутниковые антенны и мотались по командировкам, месяцами не бывая дома. Но на свой следующий служебный уровень — в управление личной охраны президентской Службы безопасности он попал легко: «Возьмите меня, я хочу к вам!» Прошел подготовку по рукопашному бою, стрельбе из пистолетов, автоматов, на ходу, на бегу, из машины. Охранял сначала премьер-министра Сергея Степашина. А в 1999 году вошел в личную охрану премьера Владимира Путина. Или, как выразился Дюмин, стал его «пехотинцем» (к слову, вратарем Дюмин впоследствии тоже стал — он играет в «Ночной хоккейной лиге» вместе с Путиным, министром обороны Шойгу и другими высокопоставленными чиновниками).

Земли и титулы

Конец 90-х – начало 2000-х были периодом терактов, связанных со второй чеченской войной, когда у Путина имелись веские основания опасаться за свою жизнь. Известно как минимум о четырех серьезных покушениях на Путина в 2000–2001 годы, когда планировалось задействовать снайперов или смертников со взрывчаткой. Одно из них предотвратила Служба безопасности Украины перед неформальным ялтинским саммитом СНГ в августе 2000 года.

Четыре известных покушения за два года — это много, потому что сведения о более опасных, сорванных на последних стадиях, положено скрывать. Рассказывать, что кому-то из заговорщиков удалось дойти до последних пунктов их плана, — все равно что давать методические советы следующим заговорщикам. Основная работа службы безопасности первых лиц — не ловить уже выпущенные пули, как часто показывают в кино, а взаимодействовать с другими спецслужбами и правоохранителями и предотвращать покушения на ранних стадиях подготовки.

Личную охрану того времени Путин особенно ценил. С 1999 года ее возглавлял выходец из 9-го управления КГБ, которое отвечало за безопасность руководителей государства, Виктор Золотов, нынешний начальник Росгвардии, получившей после мятежа ЧВК «Вагнер» тяжелую технику и вооружение. В 90-е Золотов охранял петербургского мэра Анатолия Собчака, у которого Путин работал заместителем. А в конце 90-х – начале 2000-х последовательно стал начальником охраны премьера Путина и руководителем службы безопасности президента.

«Золотов Виктор Васильевич — человек, который много сделал в моей судьбе, научил и уму-разуму, и попадало мне от него, и было пару моментов, когда он вообще меня чуть не выгонял... И вот он с нами пообщался и сказал, что будет непросто... Я сразу понял, что это очень сильный, духовитый командир, за которым можно идти до конца. И потом было представление Владимиру Владимировичу. Он сказал: «Вы готовы?» Мы ему сказали: «Да, готовы, будем работать». И понеслась!..» — вспоминал Дюмин.

Золотов позаботился о том, чтобы путинские телохранители и их родственники были вознаграждены. Преданным охранникам за бесценок достались золотые участки на Рублевке, неподалеку от резиденции Путина, выяснила «Новая газета». Родные и близкие Дюмина тоже получили свою долю.

Младшему брату Дюмина, Артему, в 2009 году достались 32 сотки в коттеджном поселке «Знаменские просторы» за 2,2 млн рублей, в 43 раза дешевле рыночной стоимости. В 2014 году Артем Дюмин построил здесь светлую усадьбу в тысячу квадратных метров, с прудом и каскадом фонтанов, стоимостью примерно 8 млн долларов.

Свояк Дюмина, Владимир Михейчик в 2012 году стал соседом сына Золотова в Барвихе — обладателем 60 соток земли и дома в 600 кв. м. Участок достался ему от той же компании, которая наделила землей Золотова. Имение Михейчика, по оценкам «Новой газеты», стоило около 5 млн долларов.

В целом семье Дюмина досталось 92 сотки почти на полмиллиарда рублей. Больше получили только бывший охранник Путина, управляющий делами президента Александр Колпаков (93 сотки), замдиректора ФСО Николай Кондратюк (1,8 гектара) и семья самого Золотова (2 гектара), что указывало на высокое положение Дюмина в иерархии: простым телохранителем он уже явно не был.

Постепенно Путин стал больше опасаться не террористов, а оппозиционеров, народных волнений и внешних врагов. Он окружил личными охранниками не только свою резиденцию, но и себя в политике, и пытался обложиться ими в силовом блоке. Кроме земель президентским телохранителям были пожалованы высокие государственные должности. И перед некоторыми открылись большие перспективы. В 2014 году Дюмина назначили замначальника Главного управления Генштаба (ГРУ), командующим силами специальных операций, которые сыграли основную роль в аннексии Крыма. О Дюмине говорили, как об организаторе эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича после Евромайдана (сам Дюмин это отрицал). Охранник успел недолго поработать замминистра обороны. А в 2016 году Путин назначил его губернатором Тульской области.

Как только фаворит российского президента оказался губернатором, ему принялись помогать все, от Минобороны, которое начало строить в Тульской области мосты, до московского правительства, которое обновило в Туле набережную. Подключились госкомпании и частный бизнес. В тульскую особую экономическую зону «Узловая», которая появилась в 2016 году, пришел «Евраз» с инвестициями порядка 11 млрд рублей, — компания строит завод по производству пентоксида ванадия. Подъездные пути к «Узловой» в 2020 году достроила РЖД. «Газпром» взялся за тульские спортивные объекты: спонсировал строительство ледового дворца (порядка 750 млн рублей) и многофункционального легкоатлетического манежа за миллиард. «Ростех» финансирует кластер «Октава». А «Роснефть» стала генеральным партнером тульского «Арсенала». В этом году «Газпром» и «Новатэк» объявили, что построят в Тульской области два комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа (с инвестициями 3 и 8 млрд рублей).

При Дюмине экономические показатели Тульской области в основном росли. Но она досталась ему в неплохом состоянии. К тому же за последнее время во много раз увеличился гособоронзаказ. А налоги с оборонки составляют значительную часть областного бюджета.

Деньги и бизнесы

Отец — друг министра обороны, старший брат — губернатор, младший — бизнесмен и крупный инвестор в недвижимость. Такая модель семьи уже есть у губернатора Московской области Андрея Воробьева, с которым дружит Дюмин. Разница в том, что Дюмин лично близок к президенту.

Одновременно с политическим продвижением Дюмина, его младший брат Артем, тренер по теннису, всего за несколько лет сделался крупным инвестором в московскую недвижимость. Он входил в совет директоров и до 2014 года возглавлял спортивный комплекс «Олимпийский», принадлежащий крупнейшему российскому девелоперу Году Нисанову, его родным и близким. Затем стал совладельцем (13%) «Многофункционального комплекса “Варварка, 14, стр. 1, 2”» — проекта гостиницы в 600 м от Кремля, который купил тот же Год Нисанов с партнерами. Ее оценивали в 4 млрд рублей, а инвестиции в создание гостиничного комплекса — еще в 6 млрд рублей. В этом году стало известно, что гостиница будет называться «Россия» в честь снесенной одноименной советской громадины, которая раньше располагалась на месте парка Зарядье.

В портфеле Артема Дюмина есть и другие объекты: это один из самых дорогих московских клубных домов на Патриарших прудах «Малая Бронная, 15» — семь этажей с квартирами делюкс класса, который возвела компания «Риэлтифосейл» (R4S Group), инвестиции в 2017 году оценивались в 1 млрд рублей, а выручка от реализации жилья на уровне 3–4,5 млрд рублей. Рядом у R4S Group еще несколько проектов — это клубный дом The Patricks в Спиридоньевском переулке, который уже построен. А в июне этого года стало известно, что партнер группы выкупил большую часть исторического особняка на углу Тверского бульвара и Малой Бронной, известного как «Дом Романовых». Инвестиции в проект оцениваются в 1,5–2 млрд рублей, а от продажи площадей после реконструкции можно будет получить до 9 млрд рублей.

В этом году той же R4S приглянулось место рядом с домом Орловых-Мещерских в 400 м от Кремля в Романовом переулке, и московская мэрия разрешила построить там жилой комплекс на 7 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оценивались на уровне 3–4 млрд рублей, а продажа квартир в таком комплексе может принести 7 млрд рублей. Основатель R4S, партнер Артема Дюмина, Сергей Мефедов уверял «Ведомости», что все это его личные проекты, не связанные с братом тульского губернатора.

Отец Алексея и Артема Дюминых — полковник медицинской службы Геннадий Дюмин — после отставки тоже не остался в стороне от большого бизнеса. С 2016 года он первый зампредседателя совета директоров «Фармэко», одного из крупнейших фармацевтических холдингов России, основанного Владимиром Бабием. Ранее совладельцем компании группы была дочь друга Путина, главы «Транснефти» Николая Токарева, Майя Болотова. А Дюмина привлекли для общения «с людьми наверху», как выяснила Meduza. Компании группы «Фармэко» входят в число лидеров по поставкам лекарств по госконтрактам, объемы которых составляли десятки миллиардов рублей.

Война и родственники

В администрации тульского губернатора отрицали, что он участвовал в переговорах с Пригожиным во время мятежа ЧВК «Вагнер». Но, как говорит источник «Важных историй», близкий к военным кругам, на переговорах Дюмин действительно был. Он не только знаком с Пригожиным — свояк Дюмина Владимир Михейчик возглавляет грузовую авиакомпанию Минобороны, «224 летный отряд» (или TTF Air) которая оказалась под санкциями с 2021 года именно из-за связей с ЧВК «Вагнер». В чем именно состояли связи, не конкретизировалось, но, скорее всего, дело было в транспортировке военных грузов для ЧВК.

«Государственная авиакомпания «224 летный отряд» стала преемницей транспортного авиаотряда, который был создан в 1979 году и перевозил грузы для войны в Афганистане. Компания принадлежит Минобороны, а ее сайт сообщает, что основным заказчиком летного отряда является администрация президента (среди других названы «Рособоронэкспорт» и РСК «МИГ»). До санкций среди клиентов перевозчика были в том числе крупные западные компании DHL, UPS, швейцарская логистическая Panalpina и немецкий логистический оператор DB Schenker.

«224 летный отряд» перевозит крупногабаритные грузы — военную технику и снаряжение, нефтегазовое и промышленное оборудование — и оперирует парком тяжелых транспортных самолетов АН-124 «Руслан» грузоподъемностью 120 тонн. Интересно, что клиентами компании в прошлом были силы НАТО. А в 2017 году во французском парламенте даже поднимали вопрос о зависимости вооруженных сил Франции от российских и украинских транспортных компаний, в частности от «224 летного отряда».

Директор летного отряда Михейчик в своем фейсбуке постил в основном выступления Дюмина. Но иногда отвлекался на высказывания других людей. «Цель Запада... очевидна — это расшатывание внутренней политической ситуации в нашей стране. Призываю наших граждан критически относиться к информационным вбросам и не поддаваться на провокации лжепатриотов, окопавшихся за рубежом...» — цитировал Михейчик на своей странице призывы одного из депутатов в 2021 году. Тогда прошли протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого российские власти сначала отравили, а затем арестовали и посадили на длительный срок.

Забавно, что на аватарке самого Михейчика в фейсбуке до сих пор висит фотография на фоне Триумфальной арки в Париже. А родные и близкие Дюмина, включая его жену, судя по их страницам в фейсбуке были не прочь время от времени «окопаться за рубежом»: любили проводить время во Франции, Великобритании и Португалии. Сам Михейчик выкладывал фото из изысканного парижского ресторана George V. И отмечался у маяка Гаруп на вершине мыса Антиб, откуда видна большая часть Лазурного побережья Франции.

Его супруга, Наталья, сестра жены Дюмина, Ольги, отмечалась в пятизвездочном парижском отеле Le Bristol на Елисейских полях, где можно снять номер по цене от 1400 евро за ночь. Отдыхала она и на пляжах Лазурного побережья, и в театре ее величества в Лондоне, и в португальском Фуншале. Параллельно запостив призыв к бойкоту американских товаров, особенно Coca-Cola: «Неплохой сюрприз Обаме в ответ на его дебильные санкции! Пейте березовый сок!»

Супруга Алексея Дюмина, Ольга (прежняя фамилия Янова), тоже любила бывать во Франции, отмечалась в том же пятизвездочном Le Bristol. Политических призывов она не постила, Запад ни в чем не упрекала. А украинские родственники еще ставили лайки под ее фотографиями с сестрой и поздравляли их с праздниками. Но война разделила родственников Дюмина: его родня из Украины, которая, судя по постам в соцсетях, всегда была аполитичной, теперь желает Путину смерти и поддерживает ВСУ. Двоюродная сестра супруги Дюмина работает в системе украинской энергетики. Цензурных слов в адрес Путина у украинской родственницы его бывшего телохранителя не осталось. «Щоб ти здох!» — написала она в своем фейсбуке.

«Мы поддерживаем те решения, которые принял президент РФ по проведению спецоперации… Мы уверены в той победе, которая близка», — высказался Алексей Дюмин о войне в 2022 году.

Его украинские и российские родственники не ответили на вопросы, отправленные им через социальные сети.

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