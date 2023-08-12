Залужный провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании в Киеве 12.08.2023, 20:22

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Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в субботу, 12 августа, прибыл в Киев с визитом. Он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

О визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина Залужный сообщил в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ уточнил, что во время визита стороны провели работу на одном из пунктов управления.

Залужный подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с украинскими наступательными и оборонительными действиями, а также обсудили насущные нужды украинской армии.

«Поблагодарил партнеров за поддержку, продолжаем бороться с российским агрессором ради Победы», — добавил он.

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