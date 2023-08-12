Залужный провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании в Киеве
- 12.08.2023, 20:22
- 1,160
Что обсуждали?
Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в субботу, 12 августа, прибыл в Киев с визитом. Он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.
О визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина Залужный сообщил в Telegram.
Главнокомандующий ВСУ уточнил, что во время визита стороны провели работу на одном из пунктов управления.
Залужный подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с украинскими наступательными и оборонительными действиями, а также обсудили насущные нужды украинской армии.
«Поблагодарил партнеров за поддержку, продолжаем бороться с российским агрессором ради Победы», — добавил он.