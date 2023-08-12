закрыть
12 августа 2023, суббота, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Залужный провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании в Киеве

  • 12.08.2023, 20:22
  • 1,160
Залужный провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании в Киеве

Что обсуждали?

Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в субботу, 12 августа, прибыл в Киев с визитом. Он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

О визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина Залужный сообщил в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ уточнил, что во время визита стороны провели работу на одном из пунктов управления.

Залужный подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с украинскими наступательными и оборонительными действиями, а также обсудили насущные нужды украинской армии.

«Поблагодарил партнеров за поддержку, продолжаем бороться с российским агрессором ради Победы», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко