Очевидцы показали на видео места попаданий в Крымский мост и «слили» позицию ПВО России 13.08.2023, 9:20

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Россияне с восторгом обсуждали бессилие своей обороны.

12 августа, пока Крымский мост оставался в дыму, а операторы российской ПВО жаловались на удар ракетами «С-200», очевидцы успели снять на видео последствия атаки.

На записи можно услышать голоса двух мужчин, один из которых заявляет, что «нормально так попали», а второй считает места задымления, утверждая, что их четыре, сообщает dialog.ua.

В то время как одни россияне с восторгом демонстрировали дырявую оборону Крымского моста, другие «сливали» позицию ПВО.

Ее на видео, показал, предположительно, водитель грузовика. Представитель страны-оккупанта явно гордился, утверждая, что военные якобы сбили ракету, предоставив украинской армии прекрасную возможность для поражения важной цели.

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