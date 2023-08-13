Как правильно ходить в гости и что брать с собой: тонкости этикета

Как правильно ходить в гости и что брать с собой: тонкости этикета5
- 13.08.2023, 11:40
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Есть 10 важных принципов, чтобы не ударить лицом в грязь.
Впервые собираясь в гости к малознакомым людям или идя на праздник к друзьям, важно соблюдать правила этикета. Простые советы помогут чувствовать себя уверенно, вы с легкостью произведете хорошее впечатление на хозяев дома и других гостей.
Предварительно предупреждайте о своем визите, чтобы не испортить другим планы. Как правильно ходить в гости и что нужно брать с собой, пишет obozrevatel.com.
Правило 1: опоздание и время визита
Визит без предупреждения возможен только при форс-мажорных обстоятельствах. Согласно правилам этикета, в гости не принято ходить рано утром и поздно вечером. Лучшее время – с 12:00 до 20:00.
Старайтесь не опаздывать, но и приходить заранее – плохая идея, хозяева могут не успеть подготовиться.
Правило 2: подарки
Дорогие подарки малознакомым людям будут неуместны, но и приходить с пустыми руками не стоит. Хозяйке можно купить букет, детям – сладости или игрушки, хозяину – алкоголь.
В гости можно ходить со своими тапочками. Если хозяева устраивают большое празднование, тапков на всех гостей может не хватить. Можно прихватить балетки или другую чистую обувь, подходящую под ваш образ.
Правило 3: незваные гости
Если вы хотите прийти в гости с кем-нибудь, обязательно спросите у хозяев разрешения. Приводить детей можно только предупредив об этом хозяев. Ходить в гости с домашними животными не принято.
Правило 4: хорошее настроение
Если у вас плохое настроение, вы повздорили с кем-то или вы чувствуете, что не сможете сдержать раздражение за столом, лучше откажитесь от визита.
Правило 5: встреча на пороге
Даже если дверь открыта, не заходите без стука или звонка. Разденьтесь и снимите обувь в прихожей, не идите сразу к столу или в гостиную. Поинтересуйтесь, где ванна, чтобы помыть руки и спросите, каким полотенцем можно воспользоваться.
Правило 6: общение
Хозяева должны представить вас гостям: вежливо улыбнитесь и скажите, что вам приятно познакомиться. Здороваться за руку с каждым из гостей не нужно. Можно просто кивнуть или слегка поклониться.
Не следует поднимать в компании темы, касающиеся только вас и хозяина дома. Не рассказывайте о своих болезнях, проблемах на работе, неудачах и т.д. Не пытайтесь быть главной скрипкой за столом и полностью завладеть разговором. Не шепчитесь с сидящим рядом – дождитесь более удобного случая.
Не ходите по комнатам без приглашения, рассматривая мебель, книги, картины, сувениры и т.д.
Правило 8: развлечения
Если хозяева предложили конкурсы или развлечения, поддержите инициативу, не отказывайтесь от участия и не критикуйте выбор музыкального сопровождения.
Правило 9: поведение за столом
Не начинайте есть, сразу сев за стол. Дождитесь, пока займут места все гости и хозяева дома. Ешьте не торопясь. Не накладывайте на тарелку много блюд сразу.
Правило 10: нарушение этикета
Если кто-то из гостей или хозяева дома нарушили этикет, не следует указывать им ошибки. Не делайте замечаний и не пытайтесь поучать.