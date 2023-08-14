В Белгородской области раздался громкий взрыв 14.08.2023, 14:52

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В РФ заявляют о работе ПВО.

В Белгородской области раздался громкий взрыв. При этом российские власти заявляют о якобы работе ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина) со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Гладков заявил, что в Белгородском районе якобы сработала система противовоздушной обороны и сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ситуация в Белгородской области

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего «хлопки» происходят именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди.

А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.

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