Белорусов ждет резкий скачок цен на кофе и чай? 3 14.08.2023, 17:26

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На ценах скажется подорожание в РФ.

Некоторые производители чая и кофе в России заявили о повышении с сентября отпускных цен для ритейлеров. Речь в том числе о популярных у белорусов брендах. Причина — высокая волатильность курса российского рубля и выросшие затраты на импорт сырья. Отразится ли это как-то на белорусском рынке, проанализировал Office Life.

По данным «Коммерсанта», подорожание от 4 до 9% анонсировали несколько производителей: «Орими» (чаи Greenfield и Tess, кофе «Жокей» и Jardin), «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick).

Причина — падение курса российского рубля, что привело к удорожанию импорта. Пока что рубль у соседей продолжает ослабевать, а, по некоторым прогнозам, в августе доллар в России может стоить уже 100 рублей.

В Беларусь все перечисленные торговые марки поставляют из России. Алла Левашкевич, руководитель направления продаж компании «Альфа-Дистрибьюция», которая работает с российским «Орими», рассказала, что в целом по разным категориям цены производителя выросли примерно на 5−7%. Подорожание коснулось и чая, и кофе. Тем не менее объемы поставок чаев Greenfield и Tess, кофе Жокей и Jardin у этого дистрибьютора по сравнению с прошлым сезоном сохранились на том же уровне.

Ольга Рачковская, продакт-менеджер компании «Смартон», которая на постоянной основе поставляет в том числе чай и кофе торговых марок Greenfield, Tess, Jacobs и Jardin от «Орими», а также чаи Curtis и Richard производителя «Май», рассказывает, что благодаря разнице в курсах цены на эти продукты относительно предыдущих поставок на внутреннем белорусском рынке для ритейлеров не повышаются.

По прогнозам игроков рынка, до нового года чай и кофе российских производителей у нас подорожать не должны.

Ольга Рачковская отмечает, что чай и кофе — в принципе, наиболее зависимые сегменты рынка продовольствия от импорта сырья, которое в этом году дорожает из-за неурожая. И если цены на продукты российских производителей получается не поднимать за счет разницы курсов валют, то что будет со стоимостью кофе, импортируемого из ЕС, пока спрогнозировать сложно.

— Как только цены на сырье растут, производитель повышает стоимость. В этом году из-за неблагоприятных погодных условий объемы урожая робусты не оправдали ожидания, возник дефицит, поднялись цены на удобрения — в итоге рост стоимости зерен робусты оказался рекордным. Она увеличилась более чем на 50% с начала года. При этом вырос и курс евро по отношению к рублю, а значит, даже по прежним ценам производителей кофе в ЕС стоимость упаковки может быть уже другая, — объясняет эксперт рынка.

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