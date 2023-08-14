Названы цены на популярные бренды авто, которые продаются в Беларуси 14.08.2023, 20:15

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Белорусы начали присматриваться к китайским автомобилям.

Ситуацию на авторынке промониторило издание sb.by.

Купить Volkswagen в Минске

Любимые белорусами за неприхотливость и качество автомобили Volkswagen представлены в автосалоне кроссоверами Touareg. Также можно приобрести коммерческие автомобили Caddy, Multivan, Caravelle, Transporter и Crafter. В скором времени в автосалоны завезут «народный автомобиль» Golf.

Кредиты на приобретение авто выдаются сроком до десяти лет. Существует вариант лизинга на три года со ставкой 3,5% первые 12 месяцев.

Купить Kia в Минске

Еще один уважаемый белорусами за небольшие цены и надежность автомобилей. У дилера «Атлант-М» представлен кроссоверами Sportage (от 125 900 BYN), Sorento (цены начинаются от 165 900 BYN), KIA Soul (от 104 900 BYN), Ceed SW (от 99 900 BYN), Carnival — 214 900 BYN.

Купить Renault в Минске

Есть что выбрать и у известного французского бренда: в наличии Renault Koleos (от 122 000 BYN), Logan Stepway за 56 500 BYN. Есть и коммерческие автомобили Master RWD Isoterm Box от 184 000 BYN.

Купить Audi в Минске

Популярный немецкий бренд предлагает седан Audi A4 (стоит более 146 000 BYN), кроссовер Audi Q5 (от 183 000 BYN).

Купить Mazda в Минске

Японский бренд после представлен седанами Mazda3, Mazda6, кроссоверами СХ-5 и СХ-9. Поставки возобновились с мая 2023 года и сейчас перебоев нет. Более того, осенью в Беларуси начнут продавать новый для белорусского рынка кроссовер Mazda CX-60.

Купить Geely в Минске

Geely предлагает бюджетный седан Emgrand (от 49 200 BYN), Tugella (от 111 600 BYN), Geometry C c электрическим двигателем (цена 99 900 BYN). Есть в продаже в автосалонах кроссоверы Coolray, Atlas Pro, Okavango, Monjaro.

А также с 31 июля 2023 года в автосалонах появился и BelGee X50 – автомобиль, который выпускается под собственным брендом завода «БелДжи». По сути это все тот же Geely Coolray, в котором некоторые детали белорусского производства. Об этом мы рассказывали.

Купить Exeed в Минске

Этот китайский автомобиль начали продавать в Беларуси совсем недавно. Предлагают кроссоверы LX (от 107 381 BYN), TXL (от 139 200 BYN), а также внедорожник VX (от 183 700 BYN). Также в Беларусь уже привезли кросс-купе RX, подробности мы писали.

Купить JAC в Минске

На белорусских дорогах уже можно заметить и представителей китайского бренда JAC. В начале 2023 года и вовсе сообщали, что этот бренд уже на третьем месте по продажам в Беларуси.

В автосалонах представлены лифтбеки JAC J7 (от 74 900 BYN), JAC JS4 (от 65 900 BYN), JAC JS6 (от 92 900 BYN), а также нишевые модели — пикап Т6 (105 000 BYN) и Т8 Рro (от 113 400 BYN), подробности здесь.

Lada

Модели семейства Granta и Vesta предлагают дилеры марки LADA в Беларуси. Так, Niva Legend продается от 33 900 BYN, а Niva Legend 5d от 48 450 BYN, Niva Travel от 56 500 BYN, а Granta liftback от 35 500 BYN. Vesta предлагают купить от 45 900 BYN, Vesta SW от 54 500 BYN, Vesta SW Cross от 57 900 BYN. Ранее мы рассказывали, что дилер Lada в Беларуси заинтриговал новостью о выпуске Lada X-Сross 5.

Также в белорусских автосалонах предлагают автомобили Hyundai, Nissan, BMW, Mini, Opel, Citroen, Chery, FAW, Haval, Voyah.