закрыть
14 августа 2023, понедельник, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруска пришла на работу и показала два диплома: через пять лет к ним возникли вопросы

6
  • 14.08.2023, 20:39
  • 6,594
Белоруска пришла на работу и показала два диплома: через пять лет к ним возникли вопросы

Дипломы были получены в РФ.

История из Бреста: в одной из организаций сотрудница проработала больше пяти лет, ее собрались перевести на другую должность. В процессе проверили ее два диплома из России.

Для проверки дипломов назначили судебную техническую экспертизу. Выяснилось, что бланки дипломов изготовлены не тем предприятием, которое этим занимается.

«Водяные знаки в них имитированы, а изображения серийного номера напечатаны способом цветной струйной печати», — рассказывает Госкомитет судэкспертиз.

О том, что дипломы поддельные, со слов женщины, она не знала, высшее образование получала дистанционно через агентство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко