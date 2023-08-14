Белоруска пришла на работу и показала два диплома: через пять лет к ним возникли вопросы 6 14.08.2023, 20:39

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Дипломы были получены в РФ.

История из Бреста: в одной из организаций сотрудница проработала больше пяти лет, ее собрались перевести на другую должность. В процессе проверили ее два диплома из России.

Для проверки дипломов назначили судебную техническую экспертизу. Выяснилось, что бланки дипломов изготовлены не тем предприятием, которое этим занимается.

«Водяные знаки в них имитированы, а изображения серийного номера напечатаны способом цветной струйной печати», — рассказывает Госкомитет судэкспертиз.

О том, что дипломы поддельные, со слов женщины, она не знала, высшее образование получала дистанционно через агентство.

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