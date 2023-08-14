Фонд Сороса сворачивает деятельность в ЕС 2 14.08.2023, 20:48

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Джордж Сорос

Названа причина.

Фонд «Открытое общество», основанный филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом, решил почти полностью свернуть деятельность в Европейском Союзе.

Об этом стало известно венгерской службе «Радио Свобода».

Причиной сворачивания деятельности «Открытого общества» в ЕС стало то, что институты и правительства Евросоюза тратят много денег на те же направления, которыми занимается фонд. Поэтому там решили сосредоточиться на других частях мира, где работа будет более эффективной.

В прошлую пятницу все венгерские организации, которые получали финансирование от фонда «Открытое общество», получили письмо с сообщением, что фонд фактически прекращает свою деятельность в Европейском Союзе и перемещает свои ресурсы в другие части мира.

В письме также цитируется решение Совета директоров «Открытого общества», согласно которому руководство фонда «приняло решение о радикальном изменении стратегического направления» с целью максимизации влияния ресурсов организации.

Реорганизация фонда запланирована на следующий год, поэтому ее европейские программы могут прекратиться уже в 2024 году.

93-летний Джордж Сорос в июне объявил, что передаст контроль над своей финансовой империей сыну Александру Соросу.

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