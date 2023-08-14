Четыре российских военных самолета зафиксировали в зоне американской ПВО возле Аляски 14.08.2023, 21:14

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Еще два – перехватили в районе Шотландии.

Поздно вечером 13 августа и рано утром 14-го в идентификационной зоне ПВО возле Аляски были зафиксированы четыре российских военных самолета. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

NORAD обнаружил и отследил полет российских самолетов, они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады, говорится в релизе.

В NORAD отметили, что такая активность РФ в зоне ПВО возле Аляски (ADIZ) происходит регулярно и не расценивается как угроза.

«ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, требующий готовой идентификации всех летательных аппаратов в интересах национальной безопасности. NORAD использует многоуровневую сеть обороны, состоящую из спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей, для отслеживания самолетов и информирования о соответствующих действиях», – рассказали в командовании и отметили, что NORAD сохраняет готовность к применению ряда вариантов реагирования для защиты Северной Америки.

Утром 14 августа ВВС Дании перехватило два российские бомбардировщики Ту-142 («Медведи»), которые летели в направлении Нидерландов, информировали ВВС Нидерландов. Также сегодня утром о перехвате двух российских «Медведей» сообщало министерство обороны Великобритании. Британские Typhoon перехватили их к северу от Шотландии, говорится в релизе. Идет ли речь об одних и тех же «Медведях», не уточняется.

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