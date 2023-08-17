«Открытие» госпожи Талызиной Игорь Царейкин

17.08.2023, 17:20

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Логическая цепочка проста.

Про актрису Валентину Талызину после премьеры «Иронии судьбы», наверное, говорили меньше, чем за последние два дня.

По мне, сказала и сказала. Ну, «украли» у нее почет и славу полька Брыльска и две представительницы малого народа (в лице Аллы Борисовны и Ахеджаковой). Вот и обижается Талызина. «Этим» - все, ей - ничего. Классика жанра.

По настоящему печалит иное. Общественная атмосфера, в которой подобные заявления возможны. Зря, на мой взгляд, критики намекают на возраст и ментальное здоровье актрисы. Все там в порядке. Она просто почувствовала, что сие востребовано и актуально. В тренде, так сказать.

Логическая цепочка проста. Предатели, иноагенты, либералы, 5 колона… Чего не хватает? Правильно, того самого волшебного компонента. Тем паче, есть прекрасный опыт сталинских практик конца 40-х - нач 50-х. Тогда тоже любили срывать маски, разоблачать псевдонимы и выявлять настоящие имена/отчества.

И самое главное. Почему молчат коллеги Валентины Талызиной по цеху - актеры театра и кино? Что мешает сформулировать свое видение случившегося?

Ведь если не остановить в зародыше сей процесс, то многие из них .. Обязательно почувствуют на себе пристальный интерес к своим папкам/мамкам и их этнической принадлежности. Однако предпочитают не замечать. И это гораздо хуже «открытий» госпожи Талызиной.

Игорь Царейкин, Telegram

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