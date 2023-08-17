В респектабельной деревне под Минском продается необычный дом 1 17.08.2023, 17:45

3,326

Он находится на крайнем к лесу участке и рядом с озером.

В хорошей деревне Задомля возле Кургана Славы на продажу выставили с виду неприметный дом, но если присмотреться, то он не такой уж и обычный. А еще он находится на крайнем к лесу участке и рядом с озером, пишет realt.by.

Деревня Задомля находится возле МКАД-2. Застройка тут в основном респектабельная.

Здесь на продажу выставили дом года на улице Приозерной. Вот его расположение на карте:

А вот расположение дома (он по центру) с высоты птичьего полета:

Этот дом построен из кирпича в 2008 году. На крыше — металлочерепица. Площадь — 126 квадратов. Кажется — ну, неприметный домик. Но, оказывается, внутри интереснее.

Так, на втором уровне над гостиной сделана не просто стена, а вот такая архитектурная конструкция. Для 2008 года — очень неплохо.

А вообще планировка у дома вот такая:

Помимо гостиной (там потолок почти 5 метров) на первом этаже находится также кухня, санузел и топочная.

На втором этаже — пространство со вторым светом, спальня и гардеробная.

Конечно, семью более двух человек в таком доме не поселишь, но если захотеть увеличить число комнат, то можно зонировать пространство со вторым светом на втором этаже. Но тогда потеряется суть задумки, чтобы второй свет проникал и в гостиную на первом этаже.

Зато судя по фото и описанию, дом строили для себя и неплохо. По технике тоже все ок.

Отопление в доме газовое. Вода из скважины на 40 метров. Канализация местная. Есть кондиционер и рекуператор воздуха.

Участок — 12 соток. На нем находится навес для машины и баня.

За это все просят 189,9 тысячи долларов. Цена для этого места и наполнения не космическая, но нюансы есть.

Как минимум это только одна спальня, устаревший на сегодня ремонт, а также простенький вид дома снаружи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».