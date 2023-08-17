Русский коллапс5
- Александр Невзоров
- 17.08.2023, 17:48
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Как раз Путин и является вдохновителем и разогревателем этого уродства.
Владимир Путин до сих пор жив, во многом благодаря таким вот «видосикам».
Их тысячи. Накал маразма и расизма таких роликов варьирует, но смысл одинаков. Именно они и создают «лицо русского интернета».
Это «лицо» внимательно изучают институты, бюро и авторитетные службы.
В результате на Западе крепчает страх повторения «эффекта Кадафи», когда смерть влиятельного диктатора превратила в хаос большую часть Африки.
«Русский коллапс» видится событием еще более страшным.
Обитатели России уступают африканцам по уровню развития, но многократно их превосходят уровнем агрессии, расизмом и злобой.
Владимир Путин представляется неким «заклинателем», который способен держать в повиновении и относительном порядке огромную и очень опасную орду русских дикарей.
Это мнение ошибочно, но оно доминирует.
Как раз Путин и является вдохновителем и разогревателем национального уродства. Именно на нем он и базирует свою власть и режим.
В случае ликвидации Путина герои этих «видосиков» потеряют большую часть куража и затаятся, ожидая очередного сигнала «воскреснуть».
Александр Невзоров, t.me