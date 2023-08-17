Видеохит: Лукашенко наконец спел свою песню для Путина 8 17.08.2023, 18:13

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Узурпатору помогла нейросеть.

Белорус Алесь Загорский заставил нейросеть исполнить известный в свое время хит «Восточная песня» голосом Александра Лукашенко. Именно эту песню узурпатор пытался спеть, аккомпанируя себе на баяне, перед российскими журналистами в середине 90-х годов.

К дуэту «Нейросеть и Лукашенко» Алесь также смонтировал клип. Судя по видеоряду, нейросеть голосом Александра Лукашенко поет для президента России Владимира Путина.

«Зеркало» спросило у Алеся, зачем он провел такой эксперимент и доволен ли результатом.

«Кроме своей основной работы, я занимаюсь музыкой, а так как сегодня нейросети появляются повсюду, я активно изучаю, как их можно применять для обработки инструментов, звуков и вокала. Для того чтобы обучить нейросеть, ей нужно дать как можно больше примеров голоса нужного человека. Лукашенко идеально подходит для этой цели, потому что он постоянно что-то говорит, а еще любит кричать. Это лучший материал для обучения нейросети. К тому же это забавно», — ответил он.

По его словам, монтаж видеоряда занял пару часов. Что же касается выбора героев для клипа, то Алесь задается вопросом: «А разве был выбор?»

«Лукашенко — это человек, который полностью зависит от Путина, как мне кажется. Просто посмотрите, как часто они встречаются и как это выглядит. Это идеальный материал», — считает белорус.

«Восточная песня» («Льет ли теплый дождь…») — песня композитора Давида Тухманова на слова Онегина Гаджикасимова, написанная в 1968 году. Исполнивший ее Валерий Ободзинский стал звездой СССР.

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