Шведский парламент одобрил 13-й пакет военной помощи Украине 17.08.2023, 18:33

Риксдаг также разрешил правительству продать США ракеты AMRAAM для украинской ПВО.

В парламенте Швеции Риксдаге 17 августа утвердили предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму 3,25 млрд шведских крон (около €270 млн). Об этом сообщается на сайте Риксдага.

«Риксдаг дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники... Правительству будет предоставлено право принимать решения о безвозмездной передаче запчастей и предметов первой необходимости на сумму до 1,1 млрд шведских крон, а также в виде боеприпасов, транспорта и оборудования для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон», – сказано в сообщении.

Анонсируя этот пакет 15 августа, министр обороны Швеции Поль Йонсон пояснял, что он включает боеприпасы для БМП Combat Vehicle 90 и САУ Archer, а также запасные части к ним. В комплект также входят грузовики и средства разминирования. В правительстве Швеции отмечали, что это 13-й пакет военной помощи Украине.

Риксдаг также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты Rb 99 AMRAAM в рамках американской программы выкупа старых вариантов AMRAAM у других государств. Программа предполагает, что эти страны купят новые версии ракет, а старые будут переданы Украине «с целью быстрого усиления украинской ПВО». Это решение означает, что статья расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете Швеции в 2023 году увеличится на 545 млн шведских крон (€46 млн).

Как пишет «Мілітарний», ракета средней дальности класса «воздух – воздух» с радиолокационным наведением Rb 99 – это лицензионная версия американской ракеты AIM-120B (AMRAAM) с дальностью пуска до 70 км. Такие ракеті раньше собирали в Швеции, ими вооружены шведские многоцелевые истребители JAS 39 Gripen. Издание отмечает, что их также можно применять в комплексах противовоздушной обороны NASAMS.

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