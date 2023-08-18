В Москве впервые закрыли все аэропорты из-за атаки БПЛА 1 18.08.2023, 11:19

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Взрывы также раздались в подмосковном Одинцово, Трехгорке и Красногорске.

Работа всех четырех аэропортов Москвы ограничивалась в ночь на 18 августа из-за прилета беспилотника, сообщили в Росавиации.

«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский», — отметили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В 4:30 утра по московскому времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты. За время закрытия воздушного пространства над Москвой было перенаправлено семь рейсов: три на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург), один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

Уточняется, что после отмены ограничений пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

Ночью беспилотник долетел до правительственного комплекса «Москва-Сити». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, обломки дрона упали в зоне «Экспоцентра». Один из павильонов «Экспоцентра» получил значительные повреждение. В частности, обрушилась наружная стена. Площадь обрушения — около 30 квадратных метров.

Также звуки взрывов слышали в подмосковном Одинцово, Трехгорке и Красногорске, пишет телеграм-канал Shot. Официальных подтверждений этой информации нет.

Последний раз московские аэропорты закрывались при атаке дронов в ночь на 10 августа. Тогда ограничения на прием и отправку рейсов ввели во Внуково и Домодедово. В общей сложности в двух аэропортах был задержан прилет почти 30 рейсов. Прибывающие самолеты были перенаправлены в другие авиагавани.

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