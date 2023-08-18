Невзоров: БПЛА плюют в физиономии надутых российских маршалов 18.08.2023, 11:56

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Погромы правительственных офисов в Москве вызывают у населения чувство здорового злорадства.

Ночные бомбежки Москвы стали привычным аттракционом, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Впрочем, их избирательность и деликатность уже приедается. Они еще радуют и развлекают местных барышень, но публика посолиднее, слыша знакомые «бухи», затыкается «берушами» и продолжает прерванный сон.

Надо сказать, что и БПЛА не позволяют себе никакого хамства. Нет ни трупов ни крови, ни качественных разрушений. А погромы понтовых офисов «Москва Сити» вызывают у населения лишь чувство здорового злорадства. Скоро жужжание и вспышки дронов ВСУ-станут новым типом колыбельной

На крыльях беспилотников в Москву не прилетел «ужас войны». Атаки лишь «плюют в физиономии» надутых маршалов и их паршивого ПВО.

Впрочем, БПЛА ухитрились опять создать авиапаралич. Все аэропорты «закрыли» небо и расшугали направлявшиеся в них самолеты.

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