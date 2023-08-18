Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип

18.08.2023, 13:02

4,446

Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Лукашенко физиономией не вышел, а мерзостью превзошел.

«Лев Толстой очень любил детей, и все ему было мало. Приведет полную комнату, шагу ступить негде, а он все кричит: «Еще! Еще!» Такие литературные анекдоты сочинял Даниил Хармс. Иногда Лукашенко мне тоже кажется хармсовским карикатурным персонажем.

Уже шесть лет в белорусский «Зубренок» приезжают дети из Сирии. Причем пропагандистские медиа любят подчеркивать, что они приезжают по приглашению Лукашенко. Сирийские смены в лагере называются «От сердца к сердцу». Уже полторы тысяч сирийских школьников отдохнули в «Зубренке», попутешествовали по Беларуси, а некоторые и в ЦАЛ ДИР БИЕ на встрече с Лукашенко побывали. Я помню телесюжеты, рассказывающие с восторгом о том, как повезло сирийским детям оказаться в Беларуси, где им ничто не угрожает, где мирная и спокойна жизнь, где не уничтожают родителей и не делают детей сиротами. Уже почти полторы тысячи сирийских детей отдохнули в «Зубренке».

Дети из оккупированных Донецкой и Луганской областей, которых привозили в Беларусь «на реабилитацию», уже исчисляются многими тысячами. Их возят поездами из Адлера, их встречают на вокзале «ночные волки» из компании Залдостанова, паралимпиец Талай и корреспонденты пропагандистских изданий. Потом эти издания выдают на-гора репортажи о том, как бедные детишки, чью жизнь едва не разрушили злобные киевские упыри, оттаивают, отъедаются, начинают улыбаться и с восторгом говорят о поездке в Беларусь как о лучшем, что вообще случилось в их жизни. Они живут и в «Зубренке», в других лагерях и санаториях Беларуси. Потом они записывают видео с благодарностями Лукашенко, а их родители говорят: «Спасибо вам, Александр Григорьич, за всё и отдельное спасибо вам за Талая!» И чтобы никто не забыл источник щедрости, все пропагандисты в каждом сообщении об очередной группе донбасских детей, приехавших отдыхать в Беларусь, всегда добавляют: по личному поручению Александра Лукашенко. Мало ли – вдруг тварями неблагодарными окажутся и публично не поблагодарят, так хоть местному населению пропагандисты напомнят, кто тут самый добрый.

И ладно бы сирийские и донецкие. Помните историю латвийского мальчика Ильи Карозы, который приехал с бабушкой на «Славянский базар» и взял интервью у Лукашенко? Помните, как бабушка начала жаловаться на преследование со стороны латвийских властей за интервью с этим выдающимся человеком? Тогда Лукашенко махнул рукавом и перевез в Беларусь сразу всех – и мальчика, и бабушку, и маму, и брата, и сестру, и большое количество аппаратуры, которое хранилось в бабушкиной детской телеакадемии. И пообещал, что теперь филиалы бабушкиной студии будут в каждом областном городе Беларуси. Гражданство Беларуси вся семья получила ровно через двое суток после подачи документов. Потому что Лукашенко ночами не спит – все о детях заботится.

А неделю назад был день рождения политзаключенного Кима Самусенко. Его дочка Лада родилась в апреле 2020 года. В последний раз она видела папу в шесть месяцев. Срок у Кима – шесть с половиной лет. Когда он выйдет (если мы, конечно, не освободим политзаключенных раньше), дочка будет ходить в школу, а папа для нее будет незнакомцем. Улитка Йосип, которую Ким рисует, будет для Лады более привычным и любимым существом, чем папа.

Ваня и Настя, дети Антонины Коноваловой и Сергея Ярошевича, живут в Варшаве с бабушкой после ареста их мамы и папы. Стах и Славомир Шарендо ждут маму из тюрьмы, но младший Стах, которому было четыре, когда забрали маму, постепенно забывает, как она выглядит. Уверяю вас, им не нужен «Зубренок», экскурсии по стране и квесты. Им просто нужно, чтобы родители вернулись домой. Паулине Лосик было полтора года, когда арестовали ее папу. Когда Паулине исполнилось три с половиной, пришли еще и за мамой. По мнению белорусского суда и лично Александра Лукашенко, папа Паулины должен выйти на свободу аккурат к моменту получения дочкой диплома о высшем образовании. Но и этого ему, любителю детей, было мало, так что распорядился еще и маму на несколько лет забрать. Интересно, на сколько лет хватит детской памяти? Какой, однако, увлекательный эксперимент.

Нет, все-таки Лукашенко в качестве любителя детей – совсем не хармсовский персонаж, пусть даже «приведет полную комнату, шагу ступить негде». У Хармса все персонажи, будь то Лев Толстой или Пакин с Ракукиным, одинаково безобидны. Они нелепы, туповаты, бессмысленны, но вызывают смех без чувства физиологической брезгливости. Лукашенко же при всей карикатурности вызывает именно брезгливость. Так что в книжку Хармса у Лукашенко не было бы шансов попасть, даже если бы Даниил Иванович был жив: физиономией не вышел, а мерзостью превзошел.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».