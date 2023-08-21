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Свитан о Крымском мосту: ВСУ точно его добьют

  • 21.08.2023, 8:55
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Свитан о Крымском мосту: ВСУ точно его добьют

Это лишь вопрос времени.

Крымский (Керченский) мост будет неизбежно уничтожен. В настоящее время Силы обороны Украины определяют наиболее оптимальный из множества имеющихся механизмов разрушения этого объекта государства-агрессора России.

Об этом в эксклюзивном интервью «Обозревателю» рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

«Мы точно его добьем. Просто есть много механизмов, как это сделать. Не все еще использованы. Сейчас мы пытаемся нащупать самый деятельный механизм», – пояснил он.

Военный эксперт заметил, что оккупанты всеми силами пытаются защитить Крымский мост от атак, прибегая к особым мерам. «Россияне пытаются его как-то прикрыть со всех сторон, чуть ли не бортами кораблей», – заметил Свитан.

По его оценкам, опасностей для этого сооружения все больше. Это, в частности, надводные и подводные дроны, а также вооружения, предоставленные союзниками Украины. При этом шанс на разрушения моста существенно возрастет, когда Силы обороны выйдут к Азовскому морю.

«Появятся Taurus или возможность отстрела тех же Storm Shadow ближе к мосту. Думаю, в ближайшие полтора-два месяца подойдем к Азовскому побережью, прорвем фронт, и это даст возможность работать по Крымскому мосту на дальности 150 километров теми средствами, которые у нас есть».

«Его однозначно отминусуют, ему недолго осталось жить, так как за него конкретно взялись. Это вопрос времени», – подытожил эксперт.

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