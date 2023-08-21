закрыть
21 августа 2023, понедельник, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»

11
  • 21.08.2023, 19:39
  • 4,328
Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»

Российская станция врезалась в Луну 19 августа.

У российской лунной станции «Луна-25» вовремя не выключился двигатель, из-за чего она упала на поверхность спутника. Об этом 21 августа сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире «Россия-24», его цитирует «Коммерсант».

«Роскосмос» 19 августа сообщил о «нештатной ситуации» со своим космическим модулем, который должен совершить посадку на Луну.

По словам главы «Роскосмоса», 19 августа в 14.10 у модуля включились двигатели, которые должны были скорректировать аппарат и вывести его на предпосадочную орбиту. Двигатели должны были отключиться через 84 секунды, но проработали 127.

В итоге в 14.57 связь с аппаратом была потеряна. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и «врезался в поверхность Луны», уточнил Борисов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк