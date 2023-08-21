Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25» 11 21.08.2023, 19:39

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Российская станция врезалась в Луну 19 августа.

У российской лунной станции «Луна-25» вовремя не выключился двигатель, из-за чего она упала на поверхность спутника. Об этом 21 августа сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире «Россия-24», его цитирует «Коммерсант».

«Роскосмос» 19 августа сообщил о «нештатной ситуации» со своим космическим модулем, который должен совершить посадку на Луну.

По словам главы «Роскосмоса», 19 августа в 14.10 у модуля включились двигатели, которые должны были скорректировать аппарат и вывести его на предпосадочную орбиту. Двигатели должны были отключиться через 84 секунды, но проработали 127.

В итоге в 14.57 связь с аппаратом была потеряна. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и «врезался в поверхность Луны», уточнил Борисов.

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