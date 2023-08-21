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В Минске определили самые быстрые автомобили

  • 21.08.2023, 21:01
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В Минске определили самые быстрые автомобили

Соревнования прошли на полигоне «Липки».

19 августа в Минске, на полигоне «Липки», прошли соревнования по драг-рейсингу. Это единственная оставшаяся в Беларуси площадка с прямой, позволяющей проводить состязания республиканского уровня при поддержке Белорусской автомобильной федерации, пишет av.by.

Проходило параллельно три соревнования. Сделано это для того, чтобы зрители в один день могли увидеть автомобили разного уровня подготовки. Для замеров использовалась профессиональная телеметрия, которая определяет время прохождения дистанции в ¼ мили с точностью до тысячной секунды.

Наиболее близок зрителям Кубок городов. Это соревнования, которые с 2007 года проводятся для начинающих и любителей. В данной дисциплине ниже порог входа: дешевле участие, требования к пилотам также лояльнее. По регламенту не нужна специальная одежда — хватит закрытой экипировки и, конечно же, шлема, который требуется во всех соревнованиях по автоспорту. Но во всём остальном — как у «взрослых»: от процедуры регистрации до награждения. Технические проверки, квалификация по светофору в профессиональном быстром режиме и большое количество участников в финалах. Здесь пилоты делятся на классы в зависимости от времени прохождения дистанции. К слову, самый «быстрый» класс в Кубке городов — Unlim. Необходимо было вписаться в промежуток 9,9—9,0 секунды.

Стоит отметить активность участников из всех регионов нашей страны. И настоящую борьбу в командном зачёте, где победила команда на электромобилях Tesla Cars Belarus.

Всего на участие в Кубке городов было зарегистрировано 46 пилотов, в Кубок РБ Open Cup заявилось 18 человек, а 19 гонщиков выступали на чемпионате страны BDRC (Belarusian Drag Racing Championship). Разница в количестве участников объяснима. Если в Кубке городов большая часть пилотов — новички, то в двух остальных, официальных соревнованиях, за которые пилотам присваиваются такие звания, как кандидат в МС и мастер спорта, обычно за год появляется всего два-три новых пилота, но и это большое достижение! Здесь уже всё строго, и в +32 °C в тени пилотам обязательно приходилось ездить в специальных омологированных костюмах, перчатках и спортивной обуви. Здесь и автомобили, и спортсмены с гораздо более высоким уровнем подготовки, что, естественно, положительно сказалось на результатах.

В ночь перед гонкой мотор на автомобиле Mitsubishi Lancer Evo V Вадима Пархоменко был ещё полностью разобран на составляющие, но команда, уже дважды занимавшая призовые места на российском чемпионате RDRC, сделала всё возможное и невозможное, и авто не только вовремя приехало на соревнования, но ещё и позволило Вадиму взять несколько призовых мест!

Организаторы отмечают, что было приятно видеть специальных гостей из Латвии: Евгения Бычкова и его Audi S2 «Лёлик», а также Андрея Головко, который на прошлом этапе установил новый белорусский рекорд для авто с передним приводом в РБ. Помимо них, было много участников из РФ, но в этот раз наши пилоты порадовали отменным уровнем подготовки и дали отпор всем, кто пытался ворваться на первое место.

Но вот классика гонок на ускорение — это как раз Кубок страны. Его отличительная особенность в том, что автомобили определяются по классам в зависимости от привода. Популярность получил класс атмосферных машин без турбин и закиси азота. Здесь побеждают те, кто лучше настроил свою машину.

На этом соревновании удивил Максим Киман. Он установил личный рекорд, в финалах проехав на атмосферной Honda СRX с результатом 11,984 секунды.

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