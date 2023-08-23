Британец нашел кольцо, которое могло принадлежать противнику Робина Гуда 1 23.08.2023, 11:21

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Артефакт найден в Шервудскому лесу.

Во время прогулки с металлоискателем по Шервудскому лесу Энди Тейлор обнаружил золотое кольцо. Эксперты говорят, что ему 460 лет и что оно принадлежало шерифу Ноттингема — главному антагонисту героя баллад и защитника бедных, пишет New Voice.

Находка интересна, в первую очередь, потому что связана с шерифом, который в балладах и легендах представляется стяжателем и угнетателем бедных.

Правда это или нет, но раньше в этих местах находили сокровища, чья принадлежность этой персоналии была доказана. К тому же, на этом кольце был герб рода Дженисон, представители которого обеспечивали законность и правопорядок в этих землях в средневековье.

Легенда гласит, что Дженисон стали богатыми не самым честным путем. Считается, что во время одной из войн им оставили на хранение много ценностей, а те затем не вернули их законным владельцам или их наследникам.

Помимо того, кольцо содержит необычную надпись на староанглийском языке «I Meane Ryght», что приблизительно переводится как «Я правильно тебя понял (а)».

Исследование этого артефакта предоставило возможность заглянуть в прошлое и времена, когда было изготовлено украшение. Оно является свидетельством мастерства древних ювелиров и может предоставить важную информацию о стилях и техниках изготовления украшений того времени.

Украшение будет продано на аукционе Hansons Auctioneers в Этволле, Дерби, в конце этого года примерно за 2000−3000 фунтов стерлингов.

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