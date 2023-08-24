Подоляк: Лукашенко — вип-шут при дворе Путина 9 24.08.2023, 16:00

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Михаил Подоляк

На Лукашенко ситуация с Пригожиным повлияет крайне отрицательно.

Как после смерти главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выглядит Лукашенко, который дал ему гарантии? Об этом «Зеркало» спросило советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка:

— Вы задаете достаточно риторический вопрос. Лукашенко всегда выглядит абсурдно, комедийно и шутовски. Я уже неоднократно говорил, Лукашенко не является субъектом, который на что-то влияет, принимает какие-то решения. Он — вип-шут при дворе царя Путина. Не больше, но и не меньше. Конечно же, Лукашенко не принимал никакого существенного участия в переговорном процессе с Пригожиным. Он не является человеком, который может что-то гарантировать. Хотя на самом деле как оказалось, никто ничего не может гарантировать в России. Это, кстати, одно из чрезвычайно важных последствий устранения Пригожина: Путин показал, что для него не существует красных понятийных линии. Соответственно, отныне ни для кого нет никаких гарантий. Все находятся в списке смертников Российской Федерации.

На Лукашенко ситуация с Пригожиным еще раз повлияет крайне отрицательно, потому что она окончательно ставит крест на существовании такого субъекта. Опять же, вопрос времени, сколько этот субъект и в каком виде будет находиться при исполнении шутовских обязанностей.

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