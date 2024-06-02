Зеленский примет участие в саммите G7
- 2.06.2024, 23:19
Мероприятие состоится уже в июне.
Президент Украины Владимир Зеленский будет участником саммита «Группы семи», проведение которого запланировано в городе Бриндизи на юге Италии 13-15 июня. Приедет ли он лично или же присоединится по видеосвязи, пока не уточняется.
Участие главы Украинского государства подтвердила итальянский премьер Джорджия Мелони, выступая перед журналистами на приеме в Квиринальском саду (Рим) по случаю Дня Республики. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на издание ANSA.
В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Мелони сказала, что на саммите будут присутствовать «по меньшей мере 15» стран и международных институтов, помимо лидеров государств «Большой семерки», а также Ватикана.
Ранее СМИ писали, что в Италию на встречу G7 приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Италия примет саммит «Группы семи», поскольку в этом году председательствует в G7. Среди ряда обсуждаемых тем будет и поддержка Украины, в частности использование замороженных санкциями активов Российской Федерации на Западе.