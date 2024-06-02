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Какой же вышел сюр

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  • Телеграм-канал «Соловьиный помет»
  • 2.06.2024, 22:09
  • 4,524
Какой же вышел сюр

Об российских «мобиков» потом также вытрут ноги, как сейчас об их жен.

Анекдот – нарочно не придумаешь: движение жён мобилизованных «Путь домой» признали иноагентом.

Забавно, как сначала все были уверены, что их не тронут как представителей «новой элиты».

Но какой же теперь вышел сюр: жёны воюющих за Россию – иноагенты.

Что любому здравомыслящему становится ясно – так это то, что об самих мобилизованных потом также вытрут ноги.

Не за горами тот час, когда и самих «героев» признают иноагентами – как никак, зарабатывали доход на территории иностранного государства…

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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