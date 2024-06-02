Какой же вышел сюр

Какой же вышел сюр2
- Телеграм-канал «Соловьиный помет»
- 2.06.2024, 22:09
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Об российских «мобиков» потом также вытрут ноги, как сейчас об их жен.
Анекдот – нарочно не придумаешь: движение жён мобилизованных «Путь домой» признали иноагентом.
Забавно, как сначала все были уверены, что их не тронут как представителей «новой элиты».
Но какой же теперь вышел сюр: жёны воюющих за Россию – иноагенты.
Что любому здравомыслящему становится ясно – так это то, что об самих мобилизованных потом также вытрут ноги.
Не за горами тот час, когда и самих «героев» признают иноагентами – как никак, зарабатывали доход на территории иностранного государства…
Телеграм-канал «Соловьиный помет»