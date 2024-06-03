В Украину прибыл первый иностранный инструктор по использованию F-16 3.06.2024, 1:02

Из Греции.

В Украину прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16, офицер Воздушных сил Греции. Об этом сообщило издание Defence-Point.

Как отмечается в материале, прибытие греческого пилота в Украину является частью инициативы Коалиции по подготовке F-16, которая была сформирована в июле 2023 года во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Defence-Point пишет, что Греция имеет «большой опыт» в оперативном использовании истребителей F-16, эксплуатируя их в течение почти четырех десятилетий из-за угрозы турецкой агрессии.