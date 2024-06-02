Синоптики порадовали белорусов прогнозом на следующую неделю 2.06.2024, 10:12

Но есть нюанс.

На телеканале ОНТ синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 3 по 9 июня. Начало месяца будет радовать теплой погодой — до четырех градусов выше нормы. Но есть нюанс.

В начале недели в большинстве районов пройдут дожди, большая вероятность гроз. Влажность — до 90%. Ветер умеренный, при грозах — порывистый. Температура утром — +10…16°C. Днем в понедельник +18…22°C, во вторник — до 23°C.

В середине недели погода будет примерно такой же. Возможны кратковременные дожди и грозы. Влажность — до 80%. Ночью в среду — от +10°C до +17°C, днем — +20…24°C.

Предварительно, в начале второй половины недели будет переменная облачность. Ночью — без существенных осадков, а днем пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура ночью — +10…16°C. Днем в четверг +19…25°C, в пятницу — +16 …22°C.

На выходных тоже не обойдется без недолгих дождей и гроз. Ночью местами прогнозируется туман. Температура ночью — +11…17°C, в середине дня в субботу от +18°C до +24°C, в воскресенье — от +16°C до +23°C.