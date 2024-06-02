Врач рассказал, как улучшить сон для снижения риска инсульта 2.06.2024, 23:47

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Стоит обратить внимание на дыхание.

Лечение апноэ (расстройства, характеризующегося остановками дыхания во время сна) существенно снижает риск инсульта. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Стивен Инглиш, невролог клиники из клиники Майо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира).

По словам врача, основные советы по снижению риска инсульта включают поддержание показателя кровяного давления ниже 130/80 и регулярное отслеживание уровней холестерина и глюкозы в крови. Также рекомендуется минимизировать употребление алкоголя и отказаться от курения.

Другим способом профилактики инсульта выступает лечение обструктивного апноэ. Это распространенная патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время ночного отдыха. Основная опасность ночного апноэ — кислородное голодание, которое отражается на состоянии мозга и других органов. Дело в том, что во время приступа обструктивного апноэ (длительной задержки дыхания) у человека повышается артериальное давление (АД), а это негативно сказывается на работе всей сердечно-сосудистой системы.

После остановки дыхания, в результате частичного «пробуждения» головного мозга, возникает фаза гипервентиляции, насыщение крови кислородом восстанавливается. Одновременно с этим запускается окислительный стресс (разрушение клеток особыми формами кислорода) и повреждение сосудистой стенки, что, в свою очередь, приводит к атеросклерозу. Закупорка мозгового сосуда или его разрыв, в свою очередь, провоцирует инсульт.

Врач добавил, что избавиться с апноэ можно с помощью СИПАП-терапии. Это метод коррекции остановок дыхания во сне, заключающийся в создании постоянного положительного давления в дыхательных путях с использованием искусственной вентиляции легких.