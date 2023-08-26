Беспилотники атаковали элитные районы Москвы 26.08.2023, 8:13

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Взрывы прогремели в том числе и на Рублевке.

В ночь на субботу, 26 августа, все московские аэропорты снова прекратили принимать и отправлять самолеты, был введен план «Ковер». Местные власти заявили, что столицу России атаковали беспилотники, сообщает obozrevatel.com.

Взрывы было слышно в Истринском районе Москвы, в коттеджном поселке «Монолит» и на Рублевке. Российские пропагандистские каналы публиковали видео, на которых слышно звук пролета беспилотника, громкий взрыв и яркую вспышку.

Россияне в сети устроили истерику из-за новой атаки на Москву.

«Истринский район, коттеджный поселок Монолит, только что звук свиста и взрыв!», «Только что бахнуло сильно, живу на Истре. Сильно было слышно в 3:02», «Объясните, что случилось! Ничего не понимаю», «В Подмосковье беспилотник!», «Почему не пишут, что воздушное пространство над Москвой закрыто? Мы с Шереметьево не можем взлететь уже 2 часа!», «Я проснулся от взрывов», «Было слышно два выстрела», «Взрывы на Рублевке!» – писали в сети.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы «сбитии БПЛА» около столицы страны-агрессора.

«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин.

В то же время аэропорты задерживают самолеты на прием и отправку. РосСМИ сообщают, что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

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