«Хороший парень»: Байден потроллил Трампа 4 26.08.2023, 10:04

3,258

Президент США высмеял тюремную фотографию своего предшественника.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

Отвечая на вопрос журналистов относительно тюремной фотографии Дональда Трампа, Байден заявил: «Я видел ее по телевизору. Симпатичный парень».

Что этому предшествовало?

Против бывшего президента США возбуждено несколько дел. В частности, в апреле Большое жюри признало Дональда Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

В частности, его обвиняют в 37 пунктах по делу о «секретных документах», которые обнаружили у него в имении. Из-за этого дела ему грозит до 20 лет тюрьмы.

24 августа Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться. Экс-президенту предъявлено более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году. После этого его арестовали и поместили в тюрьму округа. Через некоторое время Трамп был освобожден под залог.

Тюремное фото Трампа

В тюрьме Дональду Трампу сделали фотографию и зарегистрировали как заключенного. Таким образом он стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремное фото.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».