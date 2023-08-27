Мощные взрывы и автоматные очереди: неизвестные атаковали российский Курск 2 27.08.2023, 8:14

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Семь громких «хлопков» раздались в районе железнодорожного вокзала.

В российском Курске прозвучало несколько взрывов ночью 27 августа. Предварительно, это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители Курске в соцсетях пишут, что слышали как минимум четыре взрыва, что раздались поздно ночью. При этом другие утверждают, что их было около семи.

Также в пабликах пишут, якобы «из шестого квартала были слышны еще автоматные очереди в лесу».

Местные власти пока не комментируют взрывы в Курске.

В сети были опубликованы кадры с моментом взрыва, и на видео также видна яркая вспышка в ночном небе.

Напомним, что вера беспилотники атаковали элитные районы Москвы. Под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области слышали несколько громких взрывов.

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