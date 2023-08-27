ВСУ едва не подорвали элитный спецназ РЭБ в Курске 27.08.2023, 12:38

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Беспилотник ударил в 300 метрах от места дислокации бригады.

Беспилотник самолетного типа взорвался в 300 метрах от места дислокации бригады радиоэлектронной борьбы в Курске, в составе которой служит «спецназ радиоэлектронной борьбы».

Об этом свидетельствует анализ «Агентства».

В ночь на воскресенье Минобороны РФ зафиксировало две атаки с применением БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, средства ПВО якобы обнаружили и уничтожили два беспилотника в Брянской и Курской областях.

Губернатор Курской области сообщил, что у БПЛА врезался в дом на улице Карла Маркса в Курске. По его данным, на некоторых этажах дома выбило стекла.

Он также добавил, что «взрывной волной» выбило несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета (КГАУ). Никто не пострадал.

По фото «Агентство» установило место инцидента — беспилотник врезался в дом на улице Карла Маркса, 72 корпус 12, инженерный факультет КГАУ расположен в 100 метрах от него. По данным карты Wikimapia, в 300 метрах от места инцидента находятся сразу два военных объекта: 16-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ, улица Карла Маркса 67/1) и 3754-я центральная авиационно-техническая база воинской части №13830 (Карла Маркса, 73д).

«Комсомольская правда» писала, что 16-я отдельная бригада РЭБ Западного военного округа была сформирована в 1963 году.

Она специализируется на защите собственных систем управления войсками и оружия от помех противника, а также на атаках на системы управления и оружие противника.

Как сообщало Минобороны, в 2017 году бригада первой в ЗВО обзавелась постоянным тактическим подразделением по борьбе с беспилотной авиацией.

Командир соединения Александр Востриков тогда заявлял, что в подразделении собраны лучшие представители своей профессии, называл их «спецназом радиоэлектронной борьбы».

Также в 300 метрах от места падения БПЛА базируется 3754-я центральная авиационно-техническая база воинской части №13830. В местных телефонных справочниках часть значится как действующая, адрес – Карла Маркса, 73д.

В комментариях на сайте Wikimapia один из пользователей описывал ее так: «В 1990-е служил здесь полгода. Большая хозяйственно-перевалочная база, было все – от гвоздей, шифера, краски до медного прутка и видеомагнитофонов. Товарооборот - 5000 вагонов в год».

С начала войны беспилотники один лишь московский регион атаковали не менее 40 раз.

Согласно анализу «Агентства», они прилетали в административные здания, объекты Минобороны и в районы, где проживает российская элита.

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