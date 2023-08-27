Скабеева о таком не расскажет: из Кремля «слили» цифры потерь РФ в Украине 2 27.08.2023, 13:01

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Данные были озвучены в докладе Путину.

За год и 183 дня войны против Украины общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ, предварительно, уже превысили 346 тысяч человек.

Такие данные утром 27 августа обнародовал влиятельный российский Telegram-канал «Генерал СВР», ссылаясь на собственные информированные источники в Кремле.

«В утреннем отчете президенту Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 270 079 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня», - сообщил ресурс.

Он уточнил, что в войне РФ также потеряла более 76 тысяч боевиков различных частных военных компаний (ЧВК).

«Большинство российских ЧВК перешли под контроль Министерства обороны РФ, и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчет не ведется», - уточнил российский ресурс.

Важно уточнить, что подтверждения этим цифрам на данный момент нет, так как Кремль скрывает от собственного населения реальные потери в войне.

А Киев публикует более скромные данные. Так, согласно сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 августа, потери российской армии в полномасштабной войне оцениваются в 260 820 человек.

550 оккупантов, согласно данным ВСУ, россияне потеряли в боях за минувшие сутки.

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